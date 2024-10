Skechers boekt recordomzet in Q3

Schoenenbedrijf Skechers U.S.A., Inc. publiceert zijn financiële resultaten voor het derde kwartaal en boekt een recordomzet, ondanks uitdagende marktomstandigheden. Volgens COO David Weinberg weerspiegelt dit succes de sterke consumentenvraag in alle distributiekanalen.

Skechers noteert een omzet van 2,35 miljard dollar (2,17 miljard euro), wat 15,9 procent hoger ligt dan vorig jaar. Het bedrijf ziet wereldwijd sterke groeicijfers. Op regionaal niveau stijgt de verkoop in EMEA (Europa, Midden-Oosten en Afrika) met 30 procent, waarbij alle landen in deze regio groei laten zien. In Amerika groeit de verkoop met 14 procent, dankzij sterke resultaten in de Verenigde Staten en Canada. In Azië-Pacific neemt de verkoop toe met 7 procent, met dubbelcijferige groei in veel landen. Daarnaast koopt het bedrijf voor 90 miljoen dollar aan gewone aandelen van klasse A terug.

Ook de nettowinst van het Amerikaanse bedrijf neemt toe. Ondanks stijgende personeels- en huurkosten houdt het bedrijf onderaan de streep 540,1 miljoen dollar (499 miljoen euro) over, wat neerkomt op een stijging van 19,5 procent vergeleken met vorig jaar.

"Deze cijfers tonen aan dat Skechers wereldwijd sterk blijft groeien, mede dankzij de waardering voor onze comfortabele producten," zo luidt het verslag. Robert Greenberg, CEO van Skechers, voegt toe: "De aanzienlijke groei in het derde kwartaal komt voort uit het aanbieden van het juiste product voor de juiste prijs en het waarborgen van beschikbaarheid op locaties waar consumenten willen winkelen – of dat nu via onze directe kanalen is of ons netwerk van belangrijke retailers."

John Vandemore, Chief Financial Officer, concludeert: "Deze resultaten versterken ons vertrouwen in ons doel van 10 miljard dollar omzet in 2026 en verdere groei daarna. We blijven investeren in ons merk, breiden onze wereldwijde aanwezigheid uit en spelen in op de veranderende behoeften van onze consumenten."