Skechers brengt statement uit nadat Ye onaangekondigd en ongevraagd bij kantoor staat

Skechers heeft een verklaring naar buiten gebracht waarbij ze aangeven niet van plan te zijn een samenwerking aan te gaan met Kanye West, ook wel Ye genoemd. De verklaring komt nadat Ye volgens Skechers ‘onaangekondigd en zonder uitnodiging’ aankwam bij een van de Skechers kantoren in Los Angeles.

Ye zou volgens Skechers aan het filmen zijn zonder hun toestemming. Twee leidinggevenden van Skechers hebben hem en zijn gezelschap daarom naar eigen zeggen na ‘een kort gesprek’ uit het gebouw begeleidt.

“Wij veroordelen zijn recente verdeeldheid zaaiende opmerkingen en tolereren geen antisemitisme of enige andere vorm van haatzaaien”, zo stelt Skechers in de verklaring. “Het bedrijf wil nogmaals benadrukken dat West onaangekondigd en onuitgenodigd naar de kantoren van Skechers is gekomen.”