Skechers Q1-verwachtingen blijven achter bij analisten ondanks sterk Q4

Het schoenenbedrijf Skechers rapporteert een omzet van 2,21 miljard dollar (omgerekend 2,13 miljard euro) voor het vierde kwartaal van boekjaar 2024, een stijging van 12,8 procent. Dit resultaat voldoet aan de Wall Street-prognose van 2,22 miljard dollar.

Samenvatting Skechers rapporteert een sterke omzetgroei van 12,8 procent in het vierde kwartaal van 2024, met een totale omzet van 2,21 miljard dollar.

Ondanks de sterke Q4-resultaten, bleef de omzetverwachting voor Q1 2025 (2,42 miljard dollar) 2,6 procent onder de verwachtingen van analisten.

De totale jaaromzet steeg met 12,1 procent tot 8,97 miljard dollar, gedreven door zowel groothandels- als directe verkoop, en resulteerde in een verwaterde winst per aandeel van 4,16 dollar.

Skechers behaalt sterke Q4-resultaten

De groothandelsverkoop van Skechers groeit in het vierde kwartaal met 17,5 procent, terwijl de directe verkoop aan consumenten met 8,4 procent toeneemt. De verwaterde winst per aandeel stijgt met 16,1 procent naar 65 cent, maar blijft achter bij de voorspelde 75 cent, meldt Yahoo Finance.

Chief Operating Officer David Weinberg reageert op de kwartaalresultaten: "Het jaar eindigt met een sterke feestdagenperiode, wat zorgt voor een recordomzet van 2,21 miljard dollar in het vierde kwartaal."

"Ondanks aanhoudende uitdagende marktomstandigheden en verzendproblemen in enkele landen, danken we onze sterke prestaties aan onze onderscheidende marktpositie en een aantrekkelijke waardepropositie. We combineren comfort, innovatie, stijl en kwaliteit tegen een toegankelijke prijs," voegt hij toe.

Hoogtepunten boekjaar 2024

Over het volledige jaar 2024 stijgt de omzet van Skechers met 12,1 procent naar 8,97 miljard dollar (omgerekend 8,63 miljard euro). De groothandelsverkoop groeit met 13,2 procent en de directe verkoop aan consumenten met 10,7 procent.

De verwaterde winst per aandeel bereikt 4,16 dollar, een stijging van 19,2 procent.

CEO Robert Greenberg schrijft dit recordjaar toe aan de populariteit van hun innovatieve producten en de sterke uitvoering binnen het bedrijf. Hij is optimistisch over verdere groei in het komende jaar.

"We hebben vertrouwen dat onze strategische product-, marketing- en operationele plannen, uitgevoerd door ons toegewijde team, zullen leiden tot opmerkelijke prestaties en verdere groei in het komende jaar," zegt hij.

Voor boekjaar 2025 verwacht Skechers een omzet tussen 9,70 en 9,80 miljard dollar en een verwaterde winst per aandeel tussen 4,30 en 4,50 dollar.