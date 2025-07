Skechers reageert op 'ongegronde' rechtszaak van Kizik

Schoenenreus Skechers USA is van plan zich "fel te verdedigen tegen de patentrechtszaak" die tegen hen is aangespannen door HandsFree Lab (HFL), het moederbedrijf van Kizik.

In een persbericht noemt Skechers de beschuldigingen van HFL, die betrekking hebben op hun lijn Skechers Hands Free Slip-ins, "ongegrond" en gebaseerd op de "bewering dat Kizik de handsfree schoenencategorie heeft gecreëerd en het enige bedrijf is dat dit eeuwenoude idee legaal mag gebruiken".

In de rechtszaak, die is aangespannen bij een rechtbank in Texas, beweert Kizik dat Skechers "bewust" inbreuk heeft gemaakt op vier HFL-hulpprogramma-octrooien en twee ontwerpoctrooien voor hun slip-in schoenen, een lijn die volgens HFL is gelanceerd zonder licentie of erkenning van het merk Kizik.

De rechtszaak stelt verder dat een aantal gerelateerde octrooien die Skechers heeft aangevraagd, zijn afgewezen, een bewering die Skechers "onjuist" noemt. Het bedrijf benadrukt dat het "wereldwijd meer dan 140 hulpprogramma- en ontwerpoctrooien heeft verkregen, waaronder in de Verenigde Staten".

Michael Greenberg, directeur van Skechers, uitte in een verklaring zijn argwaan over de timing van de rechtszaak, die volgens hem kort na de aankondiging van een fusie van 9,42 miljard dollar tussen Skechers en 3G Capital komt.

Ondanks dat Skechers sinds de lancering van hun Slip-ins-lijn in 2021 "niet eens een brief van Kizik" heeft ontvangen, stelt Greenberg dat Kizik na de aankondiging van de fusie "een advocatenkantoor inhuurt dat ook door Nike wordt gebruikt en onze volledige Slip-ins-productlijn aanvalt".

Greenberg vervolgt: "Wij geloven dat, na al die jaren van stilte, de ware motivatie voor deze rechtszaak te vinden is in de aanklacht van Kizik, waarin ze stellen dat ze een deel willen van de 9,42 miljard dollar die voor Skechers wordt betaald, geld dat Kizik niet heeft verdiend en niet verdient."

Volgens Greenberg is Skechers een "marktleider in de handsfree schoenenmarkt" geworden door te innoveren met technologie en te investeren in onderzoek en ontwikkeling. Daarom "zal Skechers zowel de geldigheid van de octrooien als de inbreukclaims agressief aanvechten", voegt hij eraan toe.