Skechers rondt bouw distributiecentrum in België af

De Amerikaanse schoenenspecialist Skechers rondt in augustus de bouw van zijn nieuwe Europese distributiecentrum af. Dit markeert een nieuw hoofdstuk van groei voor het bedrijf in de regio.

Het centrum van 230.000 vierkante meter bevindt zich nabij de luchthaven van Luik in België, dicht bij de bestaande locatie in Milmort. Volgens operationeel directeur David Weinberg plaatst dit Skechers “aan de voorhoede van innovatieve distributie op het continent”.

De locatie is ontwikkeld als een ‘geautomatiseerde en duurzame’ plek en heeft een BREEAM Excellence-certificering. Deze certificering weerspiegelt ‘hoge normen voor energieprestaties’. De ontwikkeling gebeurt in samenwerking met Weerts Group en KNAPP. Deze twee partners houden toezicht op de schaalvergroting en implementatie van de technologie.

Automatisering vormt de kern van de locatie. De installatie start in augustus en de eerste fase is eind 2028 voltooid. Skechers benadrukt dat deze processen, van goederenontvangst tot verzending, het werk van de huidige teams niet vervangen. Ze zorgen juist voor een balans in de werkzaamheden.

Oliver Lehner, vicepresident partner- & productoplossingen bij KNAPP, omschrijft de opzet als het “magazijn van de volgende generatie”. Hij voegt toe: “Een diepgaande integratie van geautomatiseerde processen en de hoge capaciteit voor de verwerking van grote volumes garanderen een uitstekende service aan de B2C- en B2B-klanten van Skechers.”

Voor Skechers luidt het nieuwe centrum de volgende fase van Europese expansie in. Met de implementatie van innovatieve technologieën hoopt de retailer nieuwe zakelijke kansen te creëren in Wallonië, waar het al meer dan drieëntwintig jaar een basis heeft.

Europa is als markt een integraal onderdeel van Skechers, dat meer dan vijfhonderd winkellocaties in de regio heeft. Voordat het bedrijf vorig jaar van de beurs ging na de overname door 3G, was het continent financieel een van de sterkst presterende markten.

In het laatste rapport vóór de afronding van de overname noteerde Skechers een internationale omzetgroei van 22 procent, gedreven door EMEA. In die regio steeg de omzet met 48,5 procent naar 731,5 miljoen dollar. Dit stond in contrast met de meer turbulente prestaties in de Verenigde Staten en China, waar de omzet met respectievelijk 0,2 procent en 8,2 procent daalde.