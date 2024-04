Skechers spreekt van verkooprecord in eerste kwartaal 2024

Skechers U.S.A., Inc. groeit verder. Het Amerikaanse schoenenmerk rondt het eerste kwartaal af met een dubbelcijferige omzetgroei en een nieuw verkooprecord, zo blijkt uit de financiële update van het bedrijf. Skechers zet daarmee zijn groei van 2023 voort.

De omzet eindigt op 2,25 miljard dollar, omgerekend 2 miljard euro, dankzij een omzetplus van 12,5 procent. Het Amerikaanse schoenenmerk valt in de eerste drie maanden van 2024 goed in de smaak bij consumenten, waardoor de omzet in deze stroom met 17,5 procent stijgt. Wholesale maakt een groei van 10 procent door.

Wie naar de afzetmarkten kijkt, ziet dat Skechers de verkopen het hardst ziet stijgen in Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Hier wordt een groei van 17 procent behaald. Over het algemeen groeit het bedrijf in alle markten waar het actief is.

De brutowinst van Skechers eindigt op 1,2 miljard dollar, een verschil van 203 miljoen dollar vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. “Skechers blijft nieuwe mijlpalen bereiken door onze wereldwijde aanwezigheid uit te breiden”, deelt John Vandemore, Chief Financial Officer, in het verslag. “Het bereiken van een nieuw verkooprecord en uitzonderlijke winst is een bewijs van de kracht van ons merk en ons vermogen om aan de behoeften van de consument te voldoen. We blijven ons inzetten voor onze groeistrategie, het verder uitbreiden van ons wereldwijde bereik en het helpen van shoppers over de hele wereld te genieten van het comfort en de waarde van onze Skechers-producten, en we hebben onverminderd vertrouwen in ons doel om in 2026 een omzet van tien miljard dollar te behalen.”