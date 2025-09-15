Skechers van de beurs: overname door 3G Capital afgerond
Skechers U.S.A., Inc., de op twee na grootste schoenenfabrikant ter wereld, is overgenomen door het Braziliaanse investeringsbedrijf 3G Capital. De overname, die negen miljard dollar waard is, werd op 5 mei 2025 aangekondigd en is nu afgerond. Sinds 12 september worden de aandelen Skechers niet meer verhandeld op de NYSE.
Het managementteam van Skechers blijft aan, met Robert Greenberg als algemeen directeur en Michael Greenberg als president. Deze overgang naar privaat eigendom onder 3G Capital markeert een nieuw hoofdstuk voor Skechers.
3G Capital, onder leiding van oprichters Alex Behring en Daniel Schwartz, staat bekend om zijn ‘owner-operator’ benadering van langetermijninvesteringen. Het bedrijf werkt samen met managementteams en oprichtersfamilies om iconische bedrijven over te nemen en te laten groeien. Deze strategie zal nu ook voor Skechers worden toegepast.
Dit artikel is in het Nederlands vertaald met behulp van een AI-tool.
FashionUnited gebruikt AI taaltools om het vertalen van (nieuws)artikelen te versnellen en de vertalingen te proeflezen om het eindresultaat te verbeteren. Dit bespaart onze menselijke journalisten tijd die ze kunnen besteden aan onderzoek en het schrijven van eigen artikelen. Artikelen die met behulp van AI zijn vertaald, worden gecontroleerd en geredigeerd door een menselijke bureauredacteur voordat ze online gaan. Als je vragen of opmerkingen hebt over dit proces, stuur dan een e-mail naar info@fashionunited.com.
