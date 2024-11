Skechers wil groeien in Europa en verhuist distributiecentrum naar grotere locatie

Skechers verhuist zijn Europese distributiecentrum naar een grotere locatie om de groei in het continent te ondersteunen. Het schoenenmerk vindt de geschikte locatie in het Belgische Luik, zo wordt bekendgemaakt in een persbericht. De verhuizing naar het magazijn vindt in 2028 plaats en wordt ‘geleidelijk’ uitgevoerd zonder onderbrekingen in de bedrijfsactiviteiten.

Het toekomstige distributiecentrum in Luik ligt op een paar minuten afstand van de luchthaven en telt 200.000 vierkante meter. Het logistieke centrum biedt meer ruimte om te voldoen aan ‘de verwachte vraag voor de komende tien jaar’. Bovendien moet het nieuwe logistieke centrum de efficiëntie verbeteren. Skechers verwacht dat het grotere distributiecentrum ook voor meer banen zal zorgen.

Skechers’ huidige distributiecentrum bevindt zich ook in Luik, op 12 kilometer afstand van het nieuwe pand. Skechers distribueert hier haar producten naar de door Skechers beheerde bedrijven in Europa. Te weten: rechtstreeks naar de consument via e-commerce en Skechers-winkels, externe retailers en regionale distributiepartners. Het nieuwe logistieke centrum zal deze taken in 2028 overnemen.