Skechers overgenomen door 3G Capital voor 9,4 miljard dollar

Skechers U.S.A., Inc. heeft aangekondigd dat het wordt overgenomen door de internationale investeringsgroep 3G Capital. De deal heeft een waarde van ongeveer 9,4 miljard dollar (omgerekend 8,3 miljard euro).

De transactie, die unaniem is goedgekeurd door de raad van bestuur van Skechers, zorgt ervoor dat het bedrijf van een beursgenoteerde naar een private onderneming overgaat.

Robert Greenberg, voorzitter en directeur, zegt over de ontwikkeling: “Met een bewezen staat van dienst gaat Skechers zijn volgende hoofdstuk in, in samenwerking met de wereldwijde investeringsmaatschappij 3G Capital.”

“Gezien hun opmerkelijke geschiedenis in het faciliteren van het succes van enkele van de meest iconische wereldwijde consumentenbedrijven, geloven we dat dit partnerschap ons getalenteerde team zal ondersteunen bij het uitvoeren van hun expertise om aan de behoeften van onze consumenten en klanten te voldoen en tegelijkertijd de groei van het bedrijf op de lange termijn mogelijk te maken.”

Details van de deal en continuïteit van het leiderschap

Volgens de voorwaarden van de overeenkomst biedt 3G Capital de aandeelhouders van Skechers 63 dollar per aandeel in contanten, wat een premie van 30 procent vertegenwoordigt ten opzichte van de volumegewogen gemiddelde aandelenkoers van het bedrijf over 15 dagen. Als alternatief hebben aandeelhouders de mogelijkheid om 57 dollar per aandeel te ontvangen, samen met een niet-beursgenoteerde aandeleenheid in een nieuw particulier moederbedrijf.

Na de overname behoudt Skechers het huidige leiderschapsteam, waaronder voorzitter en directeur Robert Greenberg, president Michael Greenberg en operationeel directeur David Weinberg. Het bedrijf blijft opereren vanuit het hoofdkantoor in Manhattan Beach, Californië.

“We zijn heel blij met de samenwerking met Skechers en kijken ernaar uit om samen te werken met een ondernemer van het kaliber van Robert en het getalenteerde Skechers-team. We hebben enorme bewondering voor het bedrijf dat dit team heeft opgebouwd en kijken ernaar uit om het volgende hoofdstuk van het bedrijf te ondersteunen”, aldus Alex Behring, medeoprichter en co-managing partner, en Daniel Schwartz, co-managing partner, van 3G Capital.

Marktreactie en vooruitzichten

Na de aankondiging kende het aandeel Skechers een aanzienlijke stijging en steeg met bijna 25 procent tot 61,56 dollar.

Het bedrijf rapporteerde een omzet van 9 miljard dollar in 2024, met een nettowinst van 640 miljoen dollar. Ongeveer 43 procent van de omzet was rechtstreeks afkomstig van consumenten en het bedrijf exploiteerde meer dan 5.300 winkels in ongeveer 180 landen.

De overname komt te midden van wereldwijde economische onzekerheden en handelsspanningen, met name tussen de Verenigde Staten en China. Skechers, dat ongeveer 15 procent van zijn omzet uit China haalt, heeft plannen aangegeven om zich aan te passen door kosten te delen met leveranciers, de sourcing te optimaliseren en de prijzen aan te passen.

3G Capital, bekend om zijn investeringen in bedrijven als Restaurant Brands International, wil de voortdurende groei en operationele continuïteit van Skechers ondersteunen. De overname zal naar verwachting in het derde kwartaal van 2025 worden afgerond.