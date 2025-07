Slechte kwartaalresultaten Kering hebben geen impact op aandeelprijs

De aandelenprijs van Kering (KER) is op woensdagochtend onwrikbaar. Na een korte daling direct na de opening van de aandeelbeurs, staat de aandeelprijs nu enkele procenten hoger dan een dag eerder. De Franse luxegroep publiceerde dinsdag na het sluiten van de beurzen de resultaten van het tweede kwartaal en het eerste halfjaar van het boekjaar. De financiële update toonde een winstdaling van 46 procent in de eerste zes maanden van 2025. Echter blijven aandeelhouders vertrouwen hebben, zo blijkt op de Franse beurs Euronext.

De prijs per aandeel ligt op het moment van schrijven op 220,35 euro (woensdag 30 juli 10:30, UTC+2). Het meest recente hoogtepunt in de aandelenprijs van Kering was op 17 februari 2025. Op dat moment bereikte de prijs per aandeel op de Franse beurs 280 euro.

Kering ziet vooral de effecten van de problemen bij modemerk Gucci. Het Italiaanse merk vertegenwoordigt namelijk bijna de helft van de omzet van de groep en bijna tweederde van de operationele winst. Gucci ziet de afgelopen seizoenen echter steeds de resultaten teruglopen. In het tweede kwartaal daalde de omzet nog met 27 procent.