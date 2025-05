Slikk haalt 10 miljoen dollar op om snelle modelevering en Try & Buy-model uit te breiden

Slikk, een online platform dat kleding en accessoires binnen 60 minuten levert in Bengaluru (Zuid-India), haalt 10 miljoen dollar (ongeveer 8,82 miljoen euro) op in een serie A-ronde. Deze wordt geleid door Nexus Venture Partners, met deelname van Lightspeed. Dit maken de oprichters bekend via het carrièreplatform LinkedIn. De investering gebruikt Slikk om het assortiment uit te breiden naar nieuwe categorieën zoals beauty en schoenen, directe retourzendingen te introduceren en de service in meer stedelijke gebieden uit te breiden.

Lightspeed verdubbelt zijn investering en stapt kort na de seedronde van 3,2 miljoen dollar in maart opnieuw in. Ook Multiply Ventures en andere investeerders participeren, meldt Apparel Resources.

De oprichters Akshay Gulati, Om Prakash Swami en Bipin Singh starten Slikk in maart 2024 in Bengaluru. De stad staat bekend als het centrum van India’s techindustrie. Slikk combineert snelle levering met een Try & Buy-model, waarbij klanten kleding eerst kunnen uitproberen voordat ze besluiten het te kopen. Het platform anticipeert op de trendgevoelige en snelle aankoopcycli van jonge consumenten. Het biedt ruim 80 merken aan, waaronder Snitch, The Souled Store, Freakins, Uptownie en Bewakoof.