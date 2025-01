STL neemt couturemerk Christian Lacroix over

Het Franse couturemerk Christian Lacroix wordt overgenomen door het Spaanse bedrijf Sociedad Textil Lonia (STL). De overeenkomst wordt aangeduid als een "privétransactie", zo meldt Vogue Business. Het merk Christian Lacroix was voorheen eigendom van de Falic Group, die ook eigenaar is van de Amerikaanse retailgroep Duty Free Americas. De financiële voorwaarden van de deal zijn niet bekendgemaakt.

Christian Lacroix is een Franse modeontwerper, beroemd om zijn extravagante, theatrale ontwerpen en het gebruik van rijke kleuren en luxe stoffen. Hij richtte in 1987 zijn eigen gelijknamige modehuis op, dat snel beroemd werd door innovatieve combinaties van traditionele couture-elementen en moderne invloeden, zoals de opvallende "le pouf"-rok en gedurfde korsetten. Zijn werk was vaak geïnspireerd door theater, ballet en historische kostuums, en zijn shows stonden bekend om het spectaculaire kleurgebruik en de dramatiek. Ondanks zijn artistieke succes slaagde zijn modehuis er niet in winst te maken en werd het in 2009 verkocht.

Nu komt het merk Christian Lacroix in handen van STL, de Spaanse ontwerper, fabrikant, distributeur en retailer van de modemerken Purification Garcia en CH Carolina Herrera. Het bedrijf werd opgericht in 1997 en exploiteert momenteel meer dan 600 winkels in Europa, Amerika en Azië.