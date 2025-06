SMCP-aandeelhouders beboet voor 1,7 miljoen euro

Parijs – In een ongekende bestuurscrisis zijn de Chinese aandeelhouders van de Franse modegroep SMCP door de Autoriteit Financiële Markten (AMF) beboet voor in totaal 1,7 miljoen euro. Dat blijkt uit een persbericht dat donderdag is gepubliceerd.

“In haar besluit van 10 juni 2025 heeft de Sanctiecommissie sancties opgelegd aan aandeelhouders van SMCP. Zij zijn hun meldingsplichten niet nagekomen en hebben onjuiste of misleidende informatie verspreid,” aldus het AMF.

De Sanctiecommissie legde boetes op van 400.000 euro aan European TopSoho, 300.000 euro aan Dynamic Treasure Group en 1 miljoen euro aan Chenran Qiu. Deze drie partijen zijn betrokken bij een complexe financiële constructie, aldus het persbericht.

SMCP en het mysterie van de 16 procent

Bij de beursgang van SMCP in 2017 was het Chinese conglomeraat Shandong Ruyi via investeringsmaatschappij European TopSoho (geregistreerd in Luxemburg) de grootste aandeelhouder.

Later raakte deze investeringsmaatschappij diep in de schulden. In 2021 verloor zij het grootste deel van haar aandelen aan schuldeisers, verenigd in de entiteit GLAS. GLAS bezit nu 29 procent van SMCP en wil dit belang verkopen om het uitgeleende geld terug te krijgen.

Opvallend is dat European TopSoho eerder voor slechts één euro een belang van 16 procent verkocht aan Chenran Qiu, dochter van de oprichter van Shandong Ruyi. Dat belang is ondergebracht in Dynamic Treasure Group, gevestigd op de Britse Maagdeneilanden. Sindsdien weet SMCP niet wie de eigenaar is van dit aandelenpakket van 12 miljoen aandelen, verkocht in 2021.

Volgens de AMF hebben European TopSoho en Dynamic Treasure Group nagelaten te melden dat zij bepaalde drempels in het aandelen- en stemrechtbezit van SMCP hebben overschreden – of deden dit te laat.

Daarnaast oordeelt de AMF dat European TopSoho zich schuldig heeft gemaakt aan marktmanipulatie door onjuiste of misleidende informatie te verspreiden. Zo stelde het bedrijf in een persbericht dat directeur Chenran Qiu geen aandeelhouder was van Dynamic Treasure Group en ‘op geen enkele wijze’ betrokken was bij de bedrijfsvoering. Volgens de AMF klopt dit niet.

Ook SMCP zelf is in dezelfde procedure beboet, vanwege het niet naleven van de verplichting tot geheimhouding van koersgevoelige informatie. De boete voor SMCP bedraagt 20.000 euro.