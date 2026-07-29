SMCP boekt sterke winstgevendheid in eerste helft dankzij strikte volledige-prijsstrategie

De Franse modegroep SMCP maakt de geconsolideerde financiële resultaten bekend over de eerste helft van het jaar, afgesloten op 30 juni 2026. Het in Parijs gevestigde moederbedrijf van Sandro, Maje, Claudie Pierlot en Fursac noteerde een netto-omzet van 597 miljoen euro (680,7 miljoen Amerikaanse dollar). Dat is een organische groei van 0,6 procent ten opzichte van 601,10 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar.

De gerapporteerde groepsnettowinst steeg met 52 procent naar 16,80 miljoen euro, tegenover 11 miljoen euro in de eerste helft van 2025. De winstgevendheid profiteerde van een beheerde brutomarge van 76 procent, gedreven door een strikte volledige-prijsstrategie die het gemiddelde kortingspercentage met twee procentpunten verlaagde. De gecorrigeerde EBIT steeg met 25 procent op jaarbasis naar 53,20 miljoen euro. De gecorrigeerde EBIT-marge breidde uit met 1,80 procentpunt naar 8,90 procent van de omzet.

Directrice Isabelle Guichot zei: "In het tweede kwartaal nam ons momentum toe, ondersteund door solide groei in de Amerika's en EMEA, een bevestigde terugkeer naar groei in Azië-Pacific en een verbeterende trend in Frankrijk ondanks een voorzichtig consumentenklimaat. Deze resultaten tonen de relevantie van onze strategie en de kwaliteit van de uitvoering ervan in al onze markten." Guichot voegde toe dat het bedrijf een sterke verbetering in winstgevendheid realiseerde met behoud van gedisciplineerde uitvoering ter ondersteuning van de merkwenselijkheid.

Maje en regionale expansie stuwen herstel in tweede kwartaal

Het handelsmomentum versnelde in het tweede kwartaal. De omzet bedroeg 309,80 miljoen euro, een organische stijging van twee procent ten opzichte van 304,50 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2025. De vergelijkbare omzet steeg met 3,90 procent in het tweede kwartaal, wat bijdroeg aan een positieve vergelijkbare groei van 1,60 procent over de eerste helft als geheel.

Per productlijn realiseerde Maje een organische omzetgroei van 5,20 procent in de eerste helft, tot 232,60 miljoen euro. Sandro handhaafde het momentum met 299,60 miljoen euro aan omzet, goed voor een organische groei van 0,70 procent. Het segment Claudie Pierlot en Fursac genereerde 64,70 miljoen euro en daalde organisch met 13,20 procent als gevolg van netwerkoptimalisatie en verminderde liquidatie van voorraden buiten het seizoen.

Geografisch gezien groeide de omzet in de Amerika's organisch met elf procent in de eerste helft naar 97,70 miljoen euro. Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA) steeg organisch met zeven procent naar 218 miljoen euro. Azië-Pacific keerde terug naar organische groei met een stijging van 1,90 procent naar 96,60 miljoen euro. De omzet in Frankrijk daalde organisch met 10,80 procent naar 184,80 miljoen euro, mede door een gematigd consumentenklimaat en inkrimping van het winkelnetwerk.

Schuldreductie en bevestigde jaarprognose ondersteunen winstgevendheid

Gedisciplineerde kapitaalallocatie stelde de groep in staat de nettoschuld te verlagen naar 144,60 miljoen euro per 30 juni 2026, een daling van 30 procent ten opzichte van 205,60 miljoen euro een jaar eerder. In deze periode loste SMCP zijn resterende staatgegarandeerde lening van 42 miljoen euro volledig af en verlengde de looptijden van de termijnlening en de doorlopende kredietfaciliteit tot mei 2028.

Het retailnetwerk omvatte 1.589 verkooppunten eind juni 2026. Op 28 juli 2026 keurde de raad van bestuur een aandelenterugkoopprogramma goed van maximaal 970.000 aandelen tussen 30 juli 2026 en 30 oktober 2026, ter dekking van langetermijnstimuleringsplannen voor medewerkers.

Het management bevestigde de financiële doelstellingen voor het volledige jaar 2026, waaronder een gecorrigeerde EBIT-marge van circa tien procent in de tweede helft en een vrije kasstroom van 50 miljoen euro over het volledige jaar.