SMCP en Shandong Ruyi: Het verhaal achter een bewogen relatie

Parijs - De Chinese groep Shandong Ruyi was in maart 2016 meerderheidsaandeelhouder geworden van SMCP (Sandro, Maje, Claudie Pierlot en Fursac), om "de internationale ontwikkeling ervan te begeleiden". Zes jaar later verliest de groep de controle op een algemene vergadering.

31 maart 2016: Aankomst van Shandong Ruyi

De Franse kampioen van de "toegankelijke luxe", die oorspronkelijk twee door de zussen Evelyne Chétrite (Maje in 1984) en Judith Milgrom (Sandro in 1998) opgerichte merken samenbracht, verandert van eigenaar.

SMCP, dat sinds 2013 in handen was van haar managers en het Amerikaanse fonds KKR, is nu eigendom van Shandong Ruyi Technology Group, een van de grootste textielfabrikanten in China onder leiding van Yafu Qiu.

Juni-oktober 2017: Beursgang

De Franse groep brengt een minderheidsaandeel op de beurs van Parijs. SMCP wordt gewaardeerd op 2,01 miljard euro aan de vooravond van zijn eerste notering in Parijs op 20 oktober 2017. De prijs van het aandeel werd vastgesteld op 22 euro. Het jaar daarop passeert SMCP in 2018 de symbolische omzetgrens van 1 miljard euro, vooral dankzij de Amerikaanse en Aziatische markten.

September 2018: Topsoho leent 250 miljoen euro

Op 21 september heeft European TopSoho, het financiële vehikel via hetwelk Shandong Ruyi SMCP controleert en dat in Luxemburg is geregistreerd, een obligatielening van 250 miljoen euro aangetrokken, een schuld die in aandelen kan worden omgezet en ongeveer 37 procent van het aandelenkapitaal van SMCP vertegenwoordigt. Haar schuldeisers zijn de fondsen BlackRock, Carlyle, Anchorage, Boussard en Gavaudan, samengebracht in de entiteit GLAS.

2019-2020: De eerste donkere wolken en Covid

De onrust in Hong Kong weegt op de Aziatische verkoop van SMCP. De groep stelt eind 2019 een van zijn financiële doelstellingen naar beneden bij en zijn aandelenkoers daalt op de beurs. Het aandeel is eind 2019 minder dan 10 euro waard. Door de verspreiding van de coronavirus, eerst in China en vervolgens wereldwijd, daalt de verkoop met meer dan 20 procent in 2020. De groep neemt twee door de staat gegarandeerde leningen (PGE) op ten belope van bijna 200 miljoen euro.

Oktober 2020: Verschuiving naar Azië

Het bedrijf onthult een strategisch plan, waarbij het van plan is een vijftigtal verkooppunten in Frankrijk te sluiten om voorrang te geven aan Azië, waarvan het tegen 2025 zijn grootste markt hoopt te maken, en om zijn internetverkoop op te voeren.

Juli 2021: Onderzoek naar ‘misdaden tegen de menselijkheid’

SMCP is een van de vier groepen die het doelwit zijn van een onderzoek naar de behandeling van ‘misdaden tegen de menselijkheid’, dat eind juni in Frankrijk werd geopend. Shandong Ruyi wordt er door een Australische ngo van beschuldigd haar fabrieken sinds 2010 te hebben gevestigd in Xinjiang, waar Oeigoeren dwangarbeid moeten verrichten. De Franse groep heeft verzekerd dat zijn bevoorradingsketen "volledig onafhankelijk is van die van zijn meerderheidsaandeelhouder".

Oktober 2021: Vervaldag van de lening

De schuldeisers van Topsoho maken bekend dat zij 29 procent van het kapitaal van SMCP hebben verworven om een wanbetaling op de obligatie te betalen. Zij zeggen niet de controle over de groep te willen overnemen, maar deze te willen verkopen aan een derde om de wanbetaling af te betalen.

Zij eisen ook dat een algemene vergadering wordt bijeengeroepen om alle leden die Europees Topsoho en Shandong Ruyi vertegenwoordigen uit het bestuur te verwijderen.

December 2021: Een algemene vergadering bijeengeroepen

De Rechtbank van Koophandel van Parijs stelt de schuldeisers van de Chinese eigenaar van SMCP in het gelijk en een algemene vergadering zal worden georganiseerd door een door de rechtbank aangestelde vertrouwenspersoon, waarvan de datum is vastgesteld op 14 januari 2022. GLAS onthult dat de Europese Topsoho begin december 16 procent van het kapitaal van SMCP - waarop de uitgifte van obligaties geen invloed had - heeft verkocht aan een vennootschap naar het recht van de Britse Maagdeneilanden, waarvan de dochter van de baas van Shandong Ruyi, Chenran Qiu, tot juli jongstleden de enige aandeelhouder was. Dit alles voor de som van één euro.

6 januari: Beroep door Topsoho

European Topsoho daagt SMCP en GLAS voor de Rechtbank van Koophandel van Parijs en verzoekt om "verdaging van de algemene vergadering van aandeelhouders". De hoorzitting is gepland voor maandag 10 januari.

14 januari: Voormalig meerderheidsaandeelhouder verwijderd uit bestuur

De aandeelhouders van SMCP hebben de vertegenwoordigers van de Chinese groep Shandong Ruyi, voormalig meerderheidsaandeelhouder van de groep, uit de raad van bestuur van de onderneming verwijderd.

18 januari: Christophe Cuvillier benoemd tot voorzitter van SMCP

Christophe Cuvillier, voormalig voorzitter van de raad van bestuur van Unibail-Rodamco-Westfield (URW), is benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur van SMCP (Sandro, Maje en Claudie Pierlot), zo heeft de groep aangekondigd. Cuvillier vervangt de Chinese Yafu Qiu, die vrijdag werd ontslagen door de aandeelhouders.

