SMCP Groep zet ruim 50 procent van aandelenkapitaal te koop
Modegroep SMCP (Sandro, Maje, Claudie Pierlot en Fursac) heeft de verkoop van aandelen die kunnen oplopen tot 51,2 procent van haar kapitaal aangekondigd. Het proces neemt ‘enkele maanden’ in beslag en kan leiden tot een ‘stabilisatie van de aandeelhoudersstructuur’.
De context
De aankondiging volgt op de gedwongen teruggave in augustus 2025 van 15,5 procent van het SMCP-kapitaal aan een Luxemburgse holding. Dit kapitaal was onrechtmatig overgedragen aan een trust op de Britse Maagdeneilanden door de Chinese aandeelhouder, die in 2021 in gebreke bleef.
