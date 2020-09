SMCP Group in de rode cijfers door de coronacrisis

De SMCP Group, het moederbedrijf van de merken Sandro, Maje en Claudie Pierlot, maakte vrijdag bekend dat het in de eerste helft van het jaar in de rode cijfers was gevallen als gevolg van de coronacrisis en heeft ‘sterke maatregelen’ genomen om kosten te reduceren.

“Onze resultaten werden sterk beïnvloed door de pandemie”, legt Daniel Lalonde, CEO van SMCP, uit in een persbericht. “Daarom hebben we strenge maatregelen genomen om de effecten van de crisis te verzachten: verlaging van de bedrijfskosten en investeringen, versterking van de cashflow en aanpassing van de inningen”

Over de eerste jaarhelft boekte de groep een verlies van 88,5 miljoen euro, tegenover een positief nettoresultaat groepsaandeel vorig jaar (+17,2 miljoen euro in de eerste helft van 2019). Het wordt, naast de impact van jet coronavirus op de verkoop, verklaard door een afschrijving van de activa van 42,6 miljoen euro “van de goodwill” van de andere merken, waarvan de meest recent verworven, Claudie Pierlot en de Fursac.

In de eerste helft van 2020 bedroeg de geconsolideerde omzet 372,8 miljoen euro, een daling van 31 procent op gerapporteerde basis. De groep beweert “solide conversiepercentages te hebben behaald” tijdens het semester en “de impact van de crisis gedeeltelijk te hebben gecompenseerd door goede prestaties in e-commerce (+ 15,0 procent omzetgroei)”. De groep heeft geleden onder de lockdown-periode en de “stop van de toeristenstromen in alle regio’s”.

Het brutobedrijfsresultaat daalde met bijna 64 procent in het eerste halfjaar, van 141 miljoen euro in 2019 naar 55,1 miljoen euro in de eerste zes maanden van 2020, “in de context van een ongekende gezondheidscrisis ”. De groep verklaart deze daling, naast de omzetdaling, door een daling van de brutomarge die verband houdt met een “zeer promotionele markt” en in mindere mate door “voorraadafschrijving”.

Het bedrijf, waarvan de meerderheidsaandeelhouder Topsoho is, een bedrijf dat eigendom is van het Chinese Shandong Ruyi, heeft de verliezen gedeeltelijk gecompenseerd door onderhandelingen over zijn commerciële huurcontracten, gebruik te maken van werktijdverkorting, een “strikt personeelsbestand” en “optimalisatie van algemene en administratieve kosten (salarisadministratie, discretionaire uitgaven, enz.) ”.

“Dankzij zijn solide fundamenten” is de groep die eind juni een lening van 140 miljoen euro kreeg gegarandeerd door de staat (PGE), “ vandaag de dag goed uitgerust om deze moeilijke periode het hoofd te bieden”, aldus de algemeen directeur Daniel Lalonde, met “een geografisch evenwichtige merkenportefeuille, een sterke positie in e-commerce en een flexibele organisatie”.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.FR, vervolgens vertaald en bewerkt door Ilona Fonteijn

Beeld: Sandro Paris