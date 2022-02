SMCP maakt met Fairly Made productieketen transparanter voor klanten

Modegroep SMCP maakt dankzij een samenwerking met Fairly Made stappen op het gebied van transparantie in de productieketen. Het moederbedrijf van Sandro, Maje, Claudie Pierlot en Fursac wil het voor klanten mogelijk maken inzicht te krijgen in de traceerbaarheid van een product.

Tegen 2025 moet elk product daarom een QR-code hebben waardoor elke stap in het productieproces van het item gevolgd kan worden. Deze QR-code moet een snelle, simpele, transparante en gecentraliseerde toegang bieden tot de informatie over het product. Hier wordt bijvoorbeeld in opgenomen uit welk land het material komt, het aantal kilometers dat het stuk heeft afgelegd en waar het is gemaakt. Dit seizoen zal SMCP al een pilot uitvoeren.

Naast de transparantie naar klanten toe, zal de samenwerking met Fairly Made SMCP ook helpen met het optimaliseren van de impact van hun productieketen.