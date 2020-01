SMCP noteert omzetgroei bij alle dochtermerken in 2019

De Franse SMCP Group, moederbedrijf van de labels Sandro, Maje en Claudie Pierlot, rapporteert over fiscaal 2019 een omzet van 1,13 miljard euro. Dat komt neer op een stijging van 8,7 procent ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De like-for-like omzet daalde licht met 0,1 procent, te wijten aan “moeilijke situaties in Parijs en Hong Kong”.

“Dankzij de kracht van onze merken, teams en bedrijfsmodel hebben we in 2019 een robuuste groei gerealiseerd, ondanks steeds moeilijkere marktomstandigheden in met name de Parijse regio en Hong Kong,” zegt Daniel Lalonde, CEO van SMCP Group, in een verklaring. “In 2019 bleven we onze routekaart uitrollen door ons groeiplatform in China te versterken, accessoires verder te ontwikkelen, de omnichannel-klantervaring te verbeteren en een solide basis te leggen voor duurzaamheid,” aldus Lalonde.

In het vierde kwartaal groeide de omzet van SMCP met 9,6 procent naar 317 miljoen euro.

SMCP Group realiseert omzetgroei van 8,7 procent in FY2019

Het in Parijs gevestigde modebedrijf dankt zijn omzetgroei aan goede prestaties bij alle dochtermerken. Bij Sandro nam de omzet in fiscaal 2019 toe met 8,7 procent, en Maje realiseerde een omzetstijging van 10,5 procent. Bij het merk Claudie Pierlot groeide de omzet met 3 procent. “Terwijl Sandro en Maje opnieuw een sterk jaar beleefden met groei met dubbele cijfers, is Claudie Pierlot getransformeerd in een wereldwijd merk,” verklaart Lalonde.

Kijkend naar regio, vertoonde de APAC-regio de grootste omzetgroei. De omzet groeide daar met 25,8 procent, “ondanks de aanhoudende verslechtering van de Hong Kongse markt,” aldus het bedrijf. Vooral China droeg met een groei van 30 procent bij aan de omzetstijging van deze regio. De omzet uit de EMEA-regio kwam 9,8 procent hoger uit, te danken aan “belangrijke markten” zoals Spanje, Duitsland en Italië. In de regio Amerika steeg de omzet met 6,7 procent, wat volgens SMCP met name is te danken aan een flinke groei van de omzet uit retailactiviteiten. Thuismarkt Frankrijk vertoonde een lichte omzetdaling van 0,7 procent. Het bedrijf schrijft deze daling toe aan “sociale bewegingen die het verkeer in de winkels beïnvloedde”.

SMCP opende in 2019 ruim negentig directly operated stores, waarvan 41 in de APAC-regio, 45 in de EMEA-regio en 14 in de regio Amerika. In Frankrijk werden tien winkels gesloten, aldus het bedrijf. De online activiteiten van SMCP vertegenwoordigden in 2019 14,9 procent van de totale omzet.

Vooruitkijkend naar fiscaal 2020 verklaart Lalonde: “Een van onze belangrijkste aandachtspunten is het stimuleren van de like-for-like omzetgroei middels initiatieven die zullen worden bekendgemaakt op onze Capital Market Day, 2 april 2020”.

Beeld: Maje