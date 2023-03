SMCP verdubbelt winst in boekjaar 2022, behaalt recordomzet in Q4

Franse modegroep SMCP, moederbedrijf van onder andere Sandro en Maje, verdubbelde hun nettowinst in boekjaar 2022 naar 51 miljoen euro, zo blijkt uit het jaarverslag van de groep. Het bedrijf behaalde een recordomzet van 332 miljoen euro in het vierde kwartaal van boekjaar 2022, een toename van vier procent (gecorrigeerd voor inflatie) ten opzichte van dezelfde periode in het voorgaande jaar.

De totale omzet voor boekjaar 2022 kwam uit op 1,2 miljard euro en nam daarmee gecorrigeerd voor inflatie met dertien procent toe. Deze cijfers zijn beïnvloed door de lockdown restricties in China, zo stelt SMCP in het rapport. Wanneer de omzet in China buiten beschouwing wordt gelaten, vond er gecorrigeerd voor inflatie een totale omzetgroei van 23 procent plaats.

SMCP behaalt omzetgroei in alle lockdown-vrije regio’s

Met uitzondering van China boekte de groep een omzetgroei in alle regio’s waarin het actief is. Het grootste aandeel van de inkomsten werd omgezet in Frankrijk. SMCP behaalde er in boekjaar 2022 een omzet van 414 miljoen euro. In het EMEA gebied (bestaande uit Europa, het Midden Oosten en Afrika), Amerika en de APAC (oftewel Aziatisch Pacifische) regio lag de omzet respectievelijk op 377 miljoen, 184 miljoen en 231 miljoen euro.

In de APAC regio vond er wegens de restricties in China een omzetdaling van twintig procent plaats. In Frankrijk, het EMEA-gebied en Amerika groeide de omzet aangepast voor inflatie met respectievelijk 23, 31 en 16 procent.

Sandro blijft grootste merk van het SMCP portfolio. De omzet was er in boekjaar 2022 582 miljoen euro en groeide daarmee met 13,3 procent ten opzichte van het voorgaande jaar (16,9 procent gecorrigeerd voor inflatie). Op de tweede plaats volgt Maje, met een jaaromzet die met 11,4 procent groeide (14,8 gecorrigeerd voor inflatie), naar 467 miljoen euro.

De verdubbeling van de winst heeft volgens SMCP’s CEO Isabelle Guichot te maken met een strategie waarbij het bedrijf de prijzen op basis van de inflatie aanpaste: “Dankzij onze jarenlange inspanningen om onze merken aantrekkelijker te maken, hebben we onze verkoopprijzen kunnen aanpassen aan de inflatie, terwijl we onze volledige prijsstrategie hebben voortgezet. Daardoor konden wij een sterk rendement handhaven”, zo licht ze toe in een statement in het jaarverslag.

Verder geeft Guichot aan dat er ondanks de beperkingen in China een aantal nieuwe winkels zijn geopend in het gebied “in afwachting van het herstel van de activiteiten”.

Voor boekjaar 2023 verwacht SMCP gemiddelde tot hoge eencijferige omzetgroei, uitgaande van constante wisselkoersen.