SMCP: Zo staat het met het eigendom van de modegroep

De Franse modegroep SMCP zou binnenkort wel eens van eigenaar kunnen veranderen, na maanden van financiële ups en downs, veranderingen in het management en een uitdagende retailomgeving. Hier een overzicht van het laatste nieuws rondom de toekomst van het moederbedrijf van Sandro, Maje, en Claudie Pierlot.

Begin oktober bevestigde de Chinese textiel- en kledingfabrikant Shandong Ruyi dat haar dochteronderneming, het Europese TopSoho, had verzuimd 250 miljoen euro aan in SMCP-aandelen omwisselbare obligaties af te lossen.

Na het in gebreke blijven met betrekking tot deze inwisselbare obligaties is het belang van Shandong Ruyi in SMCP gedaald van 53 procent tot 24 procent. Het stemrecht van de Chinese groep is ook aanzienlijk afgenomen, van 67 procent naar 37 procent, aldus Kathryn Parker, analist bij Jefferies.

Drie weken later verklaarde Glas SAS, een bedrijf dat optreedt als belangenbeharitger voor die obligatiehouders, in een mededeling aan de Franse markttoezichthouder (AMF) dat het stemrechten kon uitoefenen gelijk aan iets minder dan 29 procent van SMCP. Marktdeskundigen bweerden al snel dat zou kunnen wijzen op een verandering van eigenaar voor het Franse modeconcern.

Glas heeft aan de AMF verklaard dat het op 28 oktober 2021 de drempel van 25 procent van het kapitaal heeft overschreden en de drempel van 25 procent van de stemrechten van SMCP heeft verlaagd en daarmee 28,99 procent van het kapitaal en 22,31 procent van de stemrechten van deze onderneming in bezit heeft.

Obligatiehouders zijn niet uit op het overnemen van SMCP

De belangenbehartiger van de obligatiehouders zei ook dat ze geen bod wilden uitbrengen om de onderneming als groep over te nemen - wat ze zouden moeten doen als ze de eigendomsdrempel van 30 procent zouden overschrijden. Dat betekent dat de groep obligatiehouders waarschijnlijk op zoek is naar een koper voor hun gezamenlijke belang.

In de tussentijd was de modegroep er snel bij dat "SMCP eraan herinnert dat deze situatie geen invloed heeft op haar eigen financiering en activiteiten. Waardecreatie voor alle belanghebbenden van de groep (aandeelhouders, werknemers en andere partners) staat centraal in de strategie van de onderneming. SMCP en haar teams blijven zich volledig inzetten voor de uitvoering van het strategische plan One Journey tot 2025." In de nasleep van het nieuws stegen de aandelen van SMCP (SMCP.PA). "De verwachte exit van de omstreden aandeelhouder Shandong Ruyi neemt een tegenwind weg die het risicoprofiel van SMCP sinds zijn IPO heeft verhoogd, vandaar dat we onze aandeelhouderskorting opheffen," zei Jefferies in een onderzoeksnotitie, waarbij het aandeel werd opgewaardeerd naar "kopen".

Shandong Ruyi begon in 2015 met de aankoop van labels en verwierf het Londense upscale label Aquascutum, Savile Row kleermaker Gieves & Hawkes en het in Parijs gevestigde modehuis Cerruti 1881. De betaling daarvan werd al snel een aanzienlijke financiële last. De financiële problemen van het Chinese conglomeraat verergerden vorig jaar, toen het er niet in slaagde de financiering rond te krijgen voor een deal van 600 miljoen dollar om Bally te kopen.

In augustus van dit jaar verliet Daniel Lalonde het roer van SMCP nadat hij acht jaar lang CEO was geweest. Onder zijn leiding zijn de inkomsten van het moederconcern van de merken Maje en Sandro meer dan verdubbeld, terwijl het bedrijf honderden internationale winkels heeft geopend. Kort daarna volgde de verkoop aan Shandong Ruyi. In 2017 ging de hedendaagse modegroep naar de beurs in Parijs.

Sinds het uitbreken van de pandemie belemmert de focus van SMCP op kleding en fysieke winkels de expansie van het bedrijf. De omzet in het tweede kwartaal was 14 procent lager dan in dezelfde periode in 2019.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.