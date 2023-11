Sneaker District is failliet

Sneakerretailer Sneaker District, dat onder de namen Sneakerdistrict B.V. en Sneakerdistrict Retail B.V. in het handelsregister staat, is failliet verklaard door de rechtbank in Amsterdam op 21 november. Sneaker District heeft twee winkels, waarvan één in Amsterdam en één in Antwerpen.

Wat precies de reden van het faillissement is, is nog niet bekend. Wel is uit het openbare insolventieregister op te maken dat het bedrijf eerder deze maand een surseance aanvroeg. FashionUnited heeft contact opgenomen met curator J.R. Feenstra. De curator ging nog niet in op het verzoek.

Sneaker District werd opgericht in 2010 en verkoopt merken zoals Nike, Adidas, New Balance, Vans, Asics en Puma.

Dit artikel wordt mogelijk later aangepast met meer informatie.