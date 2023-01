Sneakermarktplaats The Edit Ldn haalt 4,8 miljoen dollar op voor verdere groei

The Edit Ldn, een van oorsprong Britse online marktplaats voor exclusieve sneakers en streetwear, heeft 4,8 miljoen dollar (omgerekend 4,4 miljoen euro) groeikapitaal opgehaald in een nieuwe financieringsronde. Dat is te lezen in een persbericht van het bedrijf. De financieringsronde werd geleid door Regah Ventures, dat eerder onder meer in Uber investeerde.

The Edit Ldn werd opgericht in 2020 door Moses Rashid. Het bedrijf groeide de afgelopen twee jaar snel: in het persbericht wordt gesproken van een jaarlijkse omzetgroei van vijfhonderd procent. Met het opgehaalde kapitaal wil The Edit Ldn internationaal verder uitbreiden. Momenteel is het bedrijf bezig voet aan de grond te krijgen in de Verenigde Staten, het Midden-Oosten en het noorden van Afrika.

Volgens Rashid heeft het bedrijf zich de afgelopen twee jaar gericht op ‘eersteklas’ en ‘supersnelle’ service voor kopers van limited edition sneakers wereldwijd, zegt hij. “Dat was een gat in de markt in de sneakercommunity, en ons groeisucces bewijst dat we dat veroverd hebben.” In Groot-Brittannië introduceerde het bedrijf al de mogelijkheid om producten op de dag van bestelling te laten bezorgen. In 2023 wil The Edit Ldn dat nog in vijf andere landen realiseren, zo meldt het persbericht.

The Edit Ldn drijft ook op klanten die het kopen van exclusieve sneakers als belegging zien. Rashid: “We zien dat klanten collecties creëren en tot vijf aankopen per maand doen, voor een gemiddelde waarde van 430 euro per transactie.”