Sneakerplatform StockX richt zich op de Europese markt

Is het in deze onzekere tijden beter om te investeren in goud of in sneakers? StockX, het Amerikaanse platform dat sneakers aanbiedt die worden verkocht volgens een veilingprincipe geïnspireerd door speculatie op de aandelenmarkt, biedt perspectieven over deze kwestie. In het afgelopen jaar is de verkoop buiten de Verenigde Staten op het platform met 260 procent gestegen. Volgens het zojuist uitgebrachte Q3-rapport van StockX had het bedrijf in het derde kwartaal van 2020 gemiddeld 25 miljoen maandelijkse gebruikers wereldwijd.

In Europa, waar het Amerikaanse platform zich twee jaar geleden vestigde, is de omzet verdrievoudigd. StockX bevindt zich in een hoogconjunctuur: de vraag naar sneakers blijft maar groeien, evenals de toename in de tweedehandsmarkt. Met een gemiddelde groei van 15 tot 20 procent per jaar, zal de wederverkoop van sneakers naar verwachting tegen 2030 meer dan 25 miljard euro waard zijn waaronder meer dan 16 miljard euro buiten de Verenigde Staten, volgens onderzoeksbureau Cowen. FashionUnited sprak met Olivier van Calster, vicepresident internationaal en algemeen directeur Europa bij StockX. Hij analyseert de resale markt van sneakers en vertelt over zijn ambities voor de Europese markt.

Het laatste kwartaalrapport van StockX laat zien dat de Aziatische en Europese markten de vraag stimuleren, met een wederverkoopmarkt ter waarde van meer dan 25 euro miljard in 2030. Wat zijn de belangrijkste Europese markten?

Van Calster: “De Amerikaanse StockX-markt blijft nummer één. De groeipercentages zijn daar lager omdat de markt ouder is. In Europa, waar we pas twee jaar aanwezig zijn, is de groei exponentieel. We begonnen op nul en hebben de import- en bezorgkosten verlaagd, terwijl we de klantervaring eenvoudiger hebben gemaakt. In Duitsland, Frankrijk en Italië zijn de sites nu beschikbaar in de moedertaal. Dit alles laat zien dat onze verwachtingen daar zijn overtroffen. Deze drie landen vormen de spil van onze Europese markt met nog veel potentie, terwijl Spanje en de Benelux deze trend nog moeten volgen.”

Wat zijn de verschillen tussen deze markten?

“In Frankrijk domineert de Jordan 1 met zijn bijzondere vorm, evenals de Yeezy X Adidas. Nike Air Max-modellen zijn ook één van de meest gewilde schoenen. Van de honderd populairste sneakers in 2020, is 20 procent Jordan 1 en 15 procent Nike Air Max. “The Last Dance”, een documentaire uitgebracht op Netflix, die de geschiedenis van de Chicago Bulls en Michael Jordan volgt, heeft daar ook iets mee te maken… De Italianen zijn ook erg ‘Jordan’, terwijl in Duitsland de Adidas ZX een hit is.”

“Ten slotte plukt Nike de vruchten van een rijk verleden vol internationale samenwerkingen, met wereldwijd bekende artiesten en sporters. De silhouetten van deze schoenen hebben een bijzondere weerklank op internationale markten.”

Hoe is StockX in Europa getroffen door de gezondheidscrisis?

“Toen de lockdown begon was de impact zichtbaar, er was een vertraging van de activiteit gedurende twee of drie weken. Vervolgens hebben we een ongelooflijke versnelling van het traffic op het platform geregistreerd. De invloed van Gen Z is cruciaal: 62 procent van de StockX-gebruikers is jonger dan 25. Dat zijn jongeren die tijdens de lockdown thuis zijn gestrand en deze rage voor sneakers en het cultproduct hebben omarmd. Gen Z voedt ook de opkomst van de ‘next gen’-klant die op zoek is naar unieke en exclusieve samenwerkingen in plaats van fast fashion.”

“Deze versnelling van de verkoop gaat nog steeds door. De opkomst van het vrouwelijke publiek is de andere sleutelfactor: niet-Amerikaanse en vooral Europese, vrouwelijke gebruikers van StockX zijn het afgelopen jaar met 130 procent gestegen, dankzij een toename in het aanbod van sneakers voor vrouwen. Op StockX overtrof de wereldwijde verkoop van damessneakers de totale markt met 70 procent in 2020. We bieden gemakkelijke toegang tot luxe maar toch betaalbare producten. Dit wordt verder versterkt door sociale netwerken.”

“Op het hoogtepunt van de pandemie zagen we ook verschillen in toegang tussen markten. Door de verschillende verspreidingsgebieden waren sommige producten hier moeilijk te vinden, en elders goed toegankelijk. Supreme was bijvoorbeeld bijna nergens in Europa te vinden, terwijl de beschikbaarheid in Japan enorm was. Denk bijvoorbeeld ook aan de Dior X Air Jordan 1, die overal een hit is, met prijzen variërend van 5.000 tot 7.000 euro, en waarvan Frankrijk de grootste internationale exporteur is.”

Los van de jongere generaties en vrouwen, heb je een meer specifieke beschrijving van StockX-gebruikers? Wat zijn de belangrijkste drijfveren van het publiek: kopen, verzamelen of investeren?

“Alle drie de factoren zijn belangrijk. StockX garandeert aankoopzekerheid, eerlijke prijzen en traceerbaarheid. Winkelen voor plezier wordt makkelijker gemaakt. Ook is de motivatie van de ‘verzamelaar’ belangrijk, de sneakerliefhebber die het zich niet kon veroorloven toen hij jonger was. We mogen het belang van de generatie van vijftig jaar die met sneakers van dit merk is opgegroeid, niet verwaarlozen. We bevinden ons op het kruispunt van luxe, streetwear, wenselijkheid en het maatschappelijke product. Het fenomeen is niet nieuw, maar is de afgelopen vijf jaar bijzonder uitgesproken geworden. Ten slotte is het speculatie-aspect, de economische kansen die dit soort investeringen biedt, ongetwijfeld toegenomen door de gezondheidscrisis. Vooral onder de jongsten. Deze generatie ‘spontane ondernemers’ in een context van crisis en onzekerheid is nog sterker toegenomen door de pandemie.”

Op welke manier hou jij je bezig met merken? Draag je bij aan de lancering van limited editions?

“We hebben de IPO-formule (Initial Product Offer) gelanceerd, die zeer succesvol is. Een blind veilingsysteem waarbij de gebruiker de vanafprijs bepaalt, zonder verwijzing naar de prijs die het merk in rekening brengt. Neem als voorbeeld New Balance, dat begin mei rechtstreeks op StockX te koop werd aangeboden. Zij boden vierhonderd paar van de serie aan die het resultaat waren van de samenwerking met het creatieve collectief No Vacancy Inn. Na vier dagen op de markt, genereerde de IPO bijna 14.000 veilingen, het hoogste aantal in de geschiedenis van StockX IPO’s. Zo werken we met name met grote merken samen en daar gaan we mee door.”

Wat staat er verder op de planning?

“We hebben drie ontwikkelingsgebieden. We zullen internationaal blijven investeren en in het bijzonder in onze belangrijkste Europese markten, Frankrijk, Italië en Duitsland.”

“We openen ook een kantoor in Tokio om StockX in Japan te lanceren. Ten slotte willen we onze productcategorieën blijven uitbreiden, vooral wat betreft elektronische items, zoals Xbox, Playstation of iPhones. Over het algemeen werken we nog steeds aan het verbeteren van de klantervaring.”

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.FR, vervolgens vertaald en bewerkt door Ilona Fonteijn.

Beeld: StockX