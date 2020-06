Sneakers start door: franchisewinkels en webshop blijven, eigen winkels dicht

Retailketen Sneakers kan een doorstart maken. Dat bevestigt de curator van de faillissementszaak van de schoenenketen, Job Molkenboer, telefonisch aan FashionUnited. De partij waarmee de doorstartovereenkomst is gesloten is een ander bedrijf van Sneakers-eigenaar Erik Achten, 3-A Holding B.V.. Daarmee blijft de schoenenketen in handen van de ondernemer die het bedrijf in 2005 overnam.

Schoenenketen Sneakers maakt doorstart, franchisewinkels en webshop kunnen doorgaan

Sneakers Concept B.V. en Sneakers Stores B.V. werden op 16 juni failliet verklaard door de rechtbank in Breda. Na onderhandeling is besloten dat de 25 eigen winkels van Sneakers definitief gesloten blijven, zo meldt de curator. De 22 franchisewinkels van Sneakers kunnen wel doorgaan. Hier zijn momenteel ruim vijftig personen werkzaam. Ook de webshop van de schoenenketen kan blijven bestaan.

De curator voegt verder toe dat hij tot dusver geen onregelmatigheden heeft kunnen constateren in de bedrijfsvoering van Sneakers, en dat hij van harte hoopt dat de doorstart van de schoenenketen een succes wordt.

Sneakers bestaat al sinds 1997. De keten verspreidde zich snel door heel Nederland. De missie van het bedrijf is ‘om het aanbod van sneakers landelijk zo goed mogelijk te verzorgen en de eerste keuze sneakerwinkel te worden door de kijk op fashion.” Het bedrijf lanceerde in 2012 een eigen webshop waardoor het ook online actief werd. Sneakers verkoopt schoenen van bekende merken zoals Nike, Adidas, Converse, Vans, New Balance en Puma.