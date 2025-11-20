Snelle duurzaamheidscheck helpt Belgische retailers vergroenen

Belgische e-tailers zetten weer een stap in de richting van duurzaamheid met een nieuwe tool: Check & Change. Zo blijkt uit een bericht van de initiatiefnemers: e-commerce federatie Becom, sectorfederatie voor de handel Comeos en de belangenorganisatie voor ondernemers, Unizo.

De gezamenlijke visie klinkt uit het persbericht: “Met Check & Change helpen we ondernemers om duurzaamheid concreet te maken voor hun webshop. Zo bouwen we samen aan een veerkrachtige, toekomstgerichte online Belgische handel”.

Doel van de tool is om handelaars te helpen hun webshops te verduurzamen. Dat begint bij het meten van duurzaamheid aan de hand van vier pijlers: product, verpakking, verzending en retouren. Na het invullen van een vragenlijst krijgen de retailers een visuele score in de vorm van een vierbladige bloem te zien die toont wat al goed gaat en waar nog verbeterpunten zijn.

In het persbericht belooft Pascal De Greef, CEO van Comeos, er alles aan te doen om handelaars te ondersteunen op het vlak van duurzaamheid. “Deze nieuwe tool kan hen alleen maar helpen om stappen vooruit te zetten die wetenschappelijk onderbouwd zijn”, stelt hij.

Check & Change wordt vandaag gelanceerd en zal volledig beschikbaar zijn vanaf 1 januari 2026 voor alle Belgische handelaren via de website www.checkchange.be