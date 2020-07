Sociaal plan van Wehkamp afgewezen door FNV - leden stellen ultimatum

Het sociaal plan dat Wehkamp heeft voorgesteld is unaniem afgewezen door de FNV-leden bij het bedrijf. De leden stellen daarom een ultimatum voor een betere regeling, zo meldt het FNV in een persbericht.

“Wehkamp moet dat ultimatum heel serieus nemen. Als ze dat negeren en niet met goede afspraken komen voor een sociaal plan dan volgen er mogelijk nog andere acties deze zomer,” aldus Ali Aklalouch, bestuurder van FNV Handel in het persbericht. De vakbond wil dat in het sociaal plan een goede beëindigingsvergoeding is die voor iedereen geldt en vergoedingen voor begeleiding van werk naar werk en voor scholing. “ Ook mag niemand onder slechtere voorwaarden gedwongen worden om straks een andere functie te accepteren.”

Wehkamp kondigde eerder al een reorganisatie aan. Hierbij verliezen 82 medewerkers hun baan. Over het sociaal plan is inmiddels al drie keer onderhandeld tussen FNV en Wehkamp, zo is te lezen in het bericht. FNV is van mening dat er geen financiële noodzaak is voor de reorganisatie omdat het bedrijf het op het moment drukker heeft dan ooit. De vakbond vermoedt dat de eigenaar van Wehkamp, Apex, ‘gewoon meer winst wil maken’. “Het zou ons niet verbazen als Wehkamp na de reorganisatie weer in de etalage wordt gezet voor een volgende koper die het verder leegttrekt. We hebben dit eerder gezien bij andere bedrijven. Medewerkers zijn de dupe van deze hebzucht. Dit sprinkhanengedrag moet daarom een halt worden toegeroepen,” aldus Aklalouch.