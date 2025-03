Salvatore Ferragamo SpA sluit boekjaar 2024 af met een omzetdaling van 10,5 procent

De marktcontext, gekenmerkt door een bijzonder moeilijk eerste deel van het jaar, had een negatieve impact op de financiële resultaten van het hele jaar, zowel wat betreft de omzet als de winstgevendheid van Salvatore Ferragamo spa. Omzet van 1.035 miljoen euro (min 10,5 procent vergeleken met 1.156 miljoen euro in 2023) voor het Florentijnse bedrijf in 2024.

De vertraging op de Aziatische markten, met name in China, heeft het scenario uitdagend gemaakt

De brutomarge bedraagt ​​740 miljoen euro (min 11,8 procent ten opzichte van 839 miljoen euro op 31 december 2023) met een impact op de omzet van 71,5 procent (min 110 basispunten ten opzichte van 72,6 procent op 31 december 2023), de Ebitda bedraagt ​​215 miljoen euro (min 14,5 procent ten opzichte van 252 miljoen euro in het boekjaar 2023).

Het management benadrukte dat 2024 complexe uitdagingen met zich meebracht, aangezien de markt werd beïnvloed door aanhoudende geopolitieke spanningen en macro-economische onzekerheden, wat van invloed was op de vraag naar luxegoederen. "De vertraging op de Aziatische markten, met name in China, en een ongunstige wereldwijde context voor de groothandelssector, hebben het scenario nog uitdagender gemaakt", aldus het bedrijf in een nota.

"We zijn ons productaanbod blijven verrijken en hebben marketingacties ontwikkeld om het potentieel van het merk te versterken en de aantrekkelijkheid en betrokkenheid van de klant te vergroten. Dit doen we door een exclusieve ervaring te bieden, zowel in de winkel als online. Tegelijkertijd hanteren we een constante operationele discipline", aldus het persbericht.

In het vierde kwartaal van 2024 bedroeg de geconsolideerde omzet 291 miljoen euro, een daling van 4,0 procent bij constante wisselkoersen en een daling van 6,7 procent bij actuele wisselkoersen, vergeleken met het vierde kwartaal van 2023.

De nettowinst over de periode, inclusief belangen van derden, bedroeg 68 miljoen euro negatief, vergeleken met 26 miljoen euro positief in het boekjaar 2023.

Per 31 december 2024 boekte de Groep een positieve aangepaste netto financiële positie van 173 miljoen euro (vergeleken met 224 miljoen euro per 31 december 2023).

Resultaten per geografisch gebied

De omzet in de EMEA-regio daalde in boekjaar 2024 met 7,8 procent tegen constante wisselkoersen, vergeleken met dezelfde periode in 2023. In boekjaar 2024 registreerde de regio Noord-Amerika een daling van de netto-omzet van 2,6 procent tegen zowel constante wisselkoersen als tegen huidige wisselkoersen vergeleken met boekjaar 2023.

In boekjaar 2024 noteerde de regio Midden- en Zuid-Amerika een netto-omzetstijging van 1 procent tegen constante wisselkoersen vergeleken met boekjaar 2023. In de regio Azië-Pacific daalde de netto-omzet met 18,9 procent tegen constante wisselkoersen. In boekjaar 2024 steeg de netto-omzet in Japan met 3,2 procent tegen constante wisselkoersen , vergeleken met boekjaar 2023.

Voorspellingen voor 2025

De onzekerheid over de vraag naar luxegoederen zorgt ervoor dat het bedrijf voorzichtig blijft wat betreft de verwachtingen op korte termijn. "We zullen ons productaanbod blijven versterken, gebruikmakend van ons erfgoed terwijl we de targeting van klantsegmenten optimaliseren. We hebben vertrouwen in ons vermogen om de dynamiek van de voortdurend veranderende markt aan te pakken, waarbij we de omzetprestaties en winstgevendheid als prioriteit behouden", specificeerde het management in de notitie.