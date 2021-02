Spaans modemerk Desigual scherpt digitale strategie aan

Madrid - Het Spaanse merk Desigual heeft een nieuwe strategie aangekondigd met het doel zijn positie op het gebied van e-commerce te versterken. De beoogde maatregelen gaan van uitbreiding van het eigen digitale platform door de introductie op nieuwe markten tot het toevoegen van zijn franchise partners aan de online winkel van Desigual. Laatstgenoemde fase wordt vanaf deze maand al uitgerold.

Desigual vertelt dat het initiatief om zijn franchises te integreren in de webshop in twee stappen zal gebeuren. De eerste stap gaat deze maand al van start en bestaat uit een pilotprogramma in Slovenië, waar de franchises al op de webshop te zien zijn. Vervolgens wil Desigual alle andere franchise partners aan het online platform toevoegen in landen waar het al een eigen winkel heeft, bijvoorbeeld in “Mexico, Colombia of Singapore”, aldus Desigual, via een officieel persbericht in handen van FashionUnited Spanje. Het bedrijf verwacht vanaf maart de tweede fase van het plan in werking te zetten.

”Deze kans om de webshop Desigual.com te globaliseren biedt franchisers de mogelijkheid hun eigen voorraad te beheren en de retail met de online verkoop te verenigen”, legt Desigual uit in het Spaanse persbericht. Op deze manier “zullen [de franchise partners] het volledige beheer van hun bestellingen op zich nemen, door het digitale platform te gebruiken dat Desigual ter beschikking stelt, en ze daarnaast meer bevoegdheden te geven om zich op lokaal niveau aan te passen aan de markttrends en de voorkeur van de consument.” Een maatregel waarmee “de samenwerking wordt uitgebreid tussen Desigual en haar franchisers, om de inmiddels succesvolle formule die we gebruiken om ons nieuwe markten vestigen, samen met lokale partners te versterken".

Het persbericht vervolgt: “Door middel van dit project kunnen we met de webshop desigual.com de markten betreden waar we nu nog niet aanwezig zijn”, terwijl we “op de markten waar we nu al aanwezig zijn via franchises”, hen een volledige autonomie kunnen verlenen, “zodat ze hun online commerce kunnen beheren”, onderstreept Jordi Balsells, Channels Strategy Director by Desigual. Bovendien zegt hij, “betreft het hier een opschaalbaar project dat ons in staat stelt het eigen CRM (Customer Relationship Management, red.) systeem te combineren met de data die we via klant binnen krijgen terwijl hij een aankoop doet”.

Opening van de webshop op 108 markten

Na een jaar waarin Desigual een gemiddelde stijging in zijn omzet op jaarbasis heeft genoteerd van +50 procent, met maandelijkse pieken van +70 procent vergeleken met 2019, heeft Desigual besloten met bovengenoemd stappenplan een grote impuls te geven aan zijn webshop. De Spaanse keten heeft bovendien besloten om naast het introduceren van zijn franchise partners, dit platform uit te breiden naar 108 nieuwe markten in totaal, die volgen op de lanceringen van de Desigual e-commerce op markten zoals Turkije, Rusland en Hongkong in 2020.

“Het gaat hier om een project dat ons toestaat op wereldwijd niveau een en dezelfde merkervaring te bieden die ook ons omni-channel model versterkt, vertelt Balsells. “Met deze technologisch troef”, voegt hij toe, “hoeven we niet in te boeten aan kwaliteit tijdens het koopproces en met betrekking tot de reactie op de klant. Tegelijkertijd kunnen we deze wereldwijde merkervaring toespitsen op elk land.”

De online verkoopcijfers verhogen tot en met 60 procent van de totale facturatie in 2023

Zodra zowel het integratieproject met betrekking tot de franchise als de uitbreiding van het digitale platform van Desigual is afgerond, zal het bedrijf in alle 150 landen beoordelen op hoeveel markten de webshop kan worden geopend. Met dit succesverhaal hoopt de Spaanse keten de verkoopcijfers die zijn digitale platform genereert en de cijfers die worden genoteerd op markten buiten Europa, tot 60 procent te verhogen vóór 2023. Als het uitgaat van de huidige stand van zaken, zou Desigual een percentage van 43 procent groei op zijn digitale platform en markten buiten Europa noteren.

Uitgaande van de cijfers die Desigual gedurende zijn boekjaar 2020 noteerde, het jaar waarin de online verkoopcijfers al zo’n 30 procent van de totale facturatie van het bedrijf weerspiegelden, zijn meer dan de helft van de online aankopen op het online platform gedaan via een mobiele telefoon of tablet. 75 procent van het online verkeer verliep via een mobiel apparaat, met Spanje, Frankrijk en Italië als belangrijkste markten. Daarnaast registreerde Desigual een totale toename van 40 procent in het aantal kopers, en een stijging van 15 procent in de frequentie waarin aankopen werden gedaan.

“De uitzonderlijke situatie die we in 2020 hebben doorgemaakt door de corona-pandemie en het sluiten van de winkels in Spanje en ook in andere landen, heeft ervoor gezorgd dat Desigual de strategische prioriteiten die het al eerder had gesteld, versneld heeft ingevoerd”, zo meldt het bedrijf. Naast de groei op internationale markten, onderstreept Desigual dat de gezondheidscrisis heeft geleid tot de digitalisering en de transformatie van de eigen kanalen. Het digitale platform werd versterkt met als gevolg een nieuwe rol voor fysieke winkels en een nieuwe benadering naar de klanten toe. Denk bijvoorbeeld aan de thuisbezorgdienst Desigual at Home in Spanje.

“De landen waarin opmerkelijk koopgedrag werd geregistreerd in 2020, als we letten op groei, zijn Polen, het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Italië”, voegt Aleksandra Olszweska, Digital Director bij Desigual, toe. “Ons doel voor 2021 is om te blijven groeien in landen zoals Japan, de Verenigde Staten, Canada en China, in laatstgenoemde door middel van T-Mall (Chinese website voor business-to-consumer retail, beheerd door Alibaba Group, red.)”. Een doel dat aansluit bij “onder meer het uitrollen van onze eigen opslagplaatsen en de betaalmethodes die gebruikelijk zijn in China, zodat we een optimale service kunnen bieden”.

Desigual is in 1984 opgericht in Barcelona en heeft tegenwoordig in totaal meer dan 3.300 werknemers in dienst. Ook is het aanwezig in 89 landen. Op deze markten is het bedrijf werkzaam via 10 verkoopkanalen en een uitgebreid commercieel netwerk dat het in staat stelt zijn producten te verspreiden door middel van een groot aantal groothandels, winkels waar men via franchises werkt en een totaal van 438 eigen winkels.

