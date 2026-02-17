Spaanse modegroep Tendam groeit met 5 procent in 2025

Madrid – Tendam Group, eigenaar van een divers portfolio modemerken waaronder Cortefiel, Springfield en Women’secret, handhaaft een gematigde jaarlijkse groei. Dit volgt op de toetreding van het emiratenbedrijf 2PointZero Group (2.0 Group) — voorheen bekend als Multiply Group — als nieuwe meerderheidsaandeelhouder. Deze rol vervult het bedrijf boekhoudkundig sinds 31 juli, als eigenaar van 67,91 procent van het aandelenkapitaal van het moederbedrijf.

Als direct gevolg van deze overname is 2.0 Group nu verantwoordelijk voor de gedetailleerde financiële rapportage over de prestaties van de Spaanse modemultinational. De resultaten en financiële overzichten zijn voor het eerst geconsolideerd in de jaarrekening van 2025. Dit boekjaar, dat loopt van 1 januari tot 31 december, laat zien dat Tendam over deze twaalf maanden een totale omzet van 1,4 miljard euro behaalde. Dit is een groei van 5,33 procent ten opzichte van de 1,7 miljard euro omzet in dezelfde periode vorig jaar.

Wat de winstgevendheid betreft, rapporteert 2.0 Group voor dezelfde periode van twaalf maanden een Ebitda (operationele winst voor afschrijvingen) van 369 miljoen euro voor Tendam. Dit is een stijging van 8,21 procent vergeleken met de 341 miljoen euro aan het einde van het boekjaar 2024.

“In juli hebben we de overname van Tendam afgerond, waarmee we een nieuw wereldwijd retailplatform aan de Groep hebben toegevoegd en onze wereldwijde aanwezigheid hebben uitgebreid naar 85 landen”, benadrukte Samia Bouazza, directrice van 2.0 Group, ter gelegenheid van de presentatie van de jaarresultaten van de emiratengroep. Het bedrijf benadrukt ook dat de overname van 67,91 procent van het kapitaal van de eigenaar van Cortefiel ‘de voltooiing van de eerste grote Europese investering’ van de groep betekent. De operationele Ebitda is ‘verdubbeld na de consolidatie van de resultaten’ in de balansen. Samen met Tendam is een ‘wereldwijd consumentenplatform’ gevormd, via een toonaangevend omnichannel modebedrijf met twaalf gevestigde merken en meer dan 1.800 verkooppunten in meer dan tachtig markten.

Met een nettowinst van ongeveer 109,85 miljoen euro

Bij de consolidatie van de resultaten van Tendam in de jaarrekening, uitgedrukt in de lokale valuta - de dirham van de Verenigde Arabische Emiraten (AED) - rapporteert 2.0 Group het volgende. Voor de consolidatieperiode van 31 juli tot 31 december 2025 boekte de Spaanse modemultinational een omzet van 2.723,88 miljoen AED (ongeveer 626,25 miljoen euro tegen de huidige wisselkoers). Als de overname aan het begin van het boekjaar, op 1 januari 2025, had plaatsgevonden, zou de geschatte jaaromzet 5.964,43 miljoen AED (ongeveer 1.371,29 miljoen euro) zijn geweest. Op pro-formabasis zou dit een jaarlijkse omzetgroei van 21 procent in AED betekenen.

Wat de winstgevendheid betreft, blijkt uit de jaarrekening van 2.0 Group dat Tendam in de consolidatieperiode van juli tot december 2025 een nettowinst van 284,65 miljoen AED (ongeveer 65,44 miljoen euro) behaalde. De geschatte nettowinst voor het volledige jaar 2025 zou 477,79 miljoen AED (ongeveer 109,85 miljoen euro) bedragen.

Aanvullend op deze indicatoren bedroeg de aangepaste Ebitda van Tendam aan het einde van 2025 793 miljoen AED voor de consolidatieperiode van juli tot december 2025. Op pro-formabasis zou dit neerkomen op een groei van zestien procent voor het hele jaar.

Groeistrategieën

In aanvulling op de informatie die FashionUnited vorige week al publiceerde, toont 2.0 Group zich vastbesloten om de groei van Tendam te stimuleren en te versnellen. Het doel is om de Spaanse modemultinational om te vormen tot een nieuwe Europese gigant in de sector. Om dit te bereiken, zet het bedrijf in op drie strategische prioriteiten voor zowel organische als anorganische groei: wereldwijde expansie van de merken van de groep buiten het Iberisch schiereiland; fusies en overnames om het omnichannelmodel te versterken; en de groei van het onlinekanaal.

De emiratengroep licht deze drie strategieën nader toe. Wat betreft de expansie van de merken is het doel de diversificatie te versterken en de afhankelijkheid van de Spaanse en Portugese markten te verminderen. In deze landen heeft Tendam een klantenbestand van meer dan twaalf miljoen mensen en een marktaandeel van 7,5 procent in Spanje. Met betrekking tot de online groei benadrukt het bedrijf de vooruitgang die in 2025 is geboekt. De online verkoop ‘overtrof de verwachtingen’ van het management, vooral bij de merken Women’secret, Cortefiel en Pedro del Hierro. Ten slotte, wat betreft de strategie voor fusies en overnames, zoals FashionUnited iets meer dan een week geleden al meldde, richt Tendam zich op het vinden van Spaanse merken met een sterke financiële positie en een hoog groeipotentieel. 2.0 Group voegt hieraan toe dat na een ‘actieve analyse’ van mogelijke partners de oorspronkelijke lijst is teruggebracht tot een ‘geselecteerde groep’ merken voor een ‘meer gedetailleerde evaluatie’ van een mogelijke overname.

Via deze strategieën zal “2.0 Group de volgende groeifase van Tendam leiden, ondersteund door een grotere internationale expansie in alle regio's, inclusief het Midden-Oosten”, benadrukt het emiratenbedrijf. Met dit doel voor ogen zal “de integratie van AI in alle aspecten van het bedrijf, van inkoop tot klantoperaties, deze groei stimuleren”. De modemultinational zal ook ondersteuning krijgen bij “specifieke fusies en overnames om nieuwe merken en categorieën te introduceren”.