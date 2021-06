Spaanse modegroep Tendam ziet omzet dalen met 34,5 procent in 2020

De Spaanse modegroep Tendam Brands zag de omzet in het boekjaar 2020 dalen met 34,5 procent, zo blijkt uit het jaarverslag. De omzet van het moederbedrijf van onder andere Hoss Intropia en Cortefiel behaalde een omzet van 777,2 miljoen euro.

Hoewel de gehele omzet een daling te verduren kreeg, steeg de digitale omzet met 58,9 procent in het boekjaar naar een aandeel van 121,7 miljoen euro. Het aangepaste ebitda kwam neer op 145,8 miljoen euro, maar Tendam Brands schreef ook een nettoverlies van 109,5 miljoen euro in het boekjaar. De groep meldt dat het financiële jaar overschaduwt is door de pandemie.

CEO Jaume Miquel, CEO van Tendam, is positief over het huidige boekjaar in het jaarverslag. “De eerste maanden van het financiële jaar zijn zeer positief, zeker vanaf mei omdat er niet langer gedwongen winkelsluitingen waren vanwege covid-19. De digitale tak heeft opnieuw robuuste groei laten zien in het eerste kwartaal met een groei van 90 procent in vergelijking met 2019 en 40 procent in vergelijking met 2020. We verwachten dat de resultaten van het bedrijf op zijn laatst in de eerste helft van 2022 zijn teruggekeerd naar het niveau van 2019.”