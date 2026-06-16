Spaanse modegroep Tendam ziet winst stijgen met plus 26 procent en kondigt honderd openingen aan voor 2026

Madrid – De Spaanse modegigant Tendam, moederbedrijf van ketens als Cortefiel, Women'secret en Springfield, maakt dinsdagochtend de resultaten bekend van het afgelopen boekjaar 2025. Het boekjaar, dat eindigde op 28 februari, werd afgesloten met een nieuwe groei in omzet en winst. Deze prestaties vormen de basis voor een versnelling van de expansie- en consolidatieplannen vanaf 2026.

Tendam presenteert nu de definitieve cijfers over het boekjaar 2025. Deze cijfers completeren de resultaten voor het kalenderjaar 2025. In de periode van 1 maart 2025 tot 28 februari 2026 behaalde het bedrijf een totale omzet van 1.467,3 miljoen euro. Dit bedrag vertegenwoordigt een stijging van plus 6,8 procent ten opzichte van de jaaromzet van 2024. Op vergelijkbare basis rapporteert het bedrijf een groei van plus 6,1 procent.

Wat de winstgevendheid betreft, rapporteert het bedrijf een nettowinst van 112 miljoen euro in 2025. Dit cijfer betekent een stijging van plus 26 procent ten opzichte van de winst in 2024. Dit werd ondersteund door een brutomarge die, ondanks een daling van 3 procentpunt, uitkwam op 62,4 procent. De ebitda steeg naar 368 miljoen euro in 2025 (plus 9,4 procent).

“De resultaten van boekjaar 2025 bevestigen de kracht van Tendam als een uniek en onderscheidend omnichannel ecosysteem in de markt”, benadrukt Jaume Miquel, voorzitter en CEO van Tendam, in een verklaring van de directie van de Spaanse groep. Het is “een strategisch solide model dat bijna 1,5 miljard euro aan inkomsten heeft bereikt, met een groei die boven de markt ligt in totale omzet, vergelijkbare omzet, ebitda en nettowinst”. Deze indicatoren tonen aan hoe “we blijven groeien in de markt en onze band met de klant versterken door geavanceerde analyses, een vastberaden en versnelde inzet op kunstmatige intelligentie (AI) waar dit de meeste waarde toevoegt, en een toonaangevend multimerkenaanbod”.

Algemene groei per segment

Een diepere analyse van de prestaties van het bedrijf in het afgelopen boekjaar toont een algemene omzetgroei in alle operationele segmenten. Te beginnen met volwassenmode, waar de gecombineerde omzet van de merken Cortefiel, Pedro del Hierro, Hoss Intropia, Slowlove en Ooto steeg tot 394,6 miljoen euro (plus 7,8 procent). Vervolgens de gespecialiseerde lingerie- en sportmodeketens Women'secret, Dash and Stars en Hi&Bye, waarvan de omzet groeide tot 466,8 miljoen euro (plus 9,9 procent). Tot slot de jongerenmode, met een omzet van de merken en ketens Springfield, High Spirits en Springfield Kids die gematigder groeide, maar met een omzet van 495 miljoen euro (plus 3,5 procent) het grootste segment binnen de groep blijft. Deze analyse wordt afgesloten met de omzet van het outletsegment, waartoe de winkelketen Fifty en het bijbehorende merk Milano behoren, met een omzet van 110 miljoen euro (plus 5,5 procent).

Wat de prestaties per kanaal betreft, valt de groei van de online verkoop in 2025 op met een stijging van 12,9 procent, hoewel het totale bedrag en het aandeel in de jaaromzet niet worden gespecificeerd. Wat het fysieke kanaal betreft, heeft de groep in het afgelopen boekjaar haar winkelnetwerk uitgebreid met 43 netto-openingen, bestaande uit 29 eigen winkels en 14 franchisewinkels, waarmee het boekjaar werd afgesloten met een totaal van 1.844 operationele verkooppunten.

Ten slotte, wat de markten betreft, benadrukt het bedrijf dat Spanje, Portugal en Mexico de belangrijkste kernmarkten blijven. In Mexico was er een 'aanzienlijke' omzetgroei van plus 17,9 procent, en plus 25,2 procent bij een constante wisselkoers, zonder het exacte omzetcijfer voor de Mexicaanse markt te specificeren. Het bedrijf toonde zijn sterke groeiambities in het land met de opening van elf nieuwe winkels in Mexico in 2025, waarmee Tendam het jaar afsloot met 88 eigen winkels in het land.

Meer dan honderd openingen voor 2026, een jaar dat Tendam start met een groei van tien procent

Als laatste update meldt Tendam dat de groep in het eerste kwartaal van het nieuwe boekjaar 2026, de periode van 1 maart tot 31 mei, een totale omzet van 288,2 miljoen euro (plus 10,4 procent) en een ebitda van 62,7 miljoen euro (plus 11,9 procent) heeft gerealiseerd. Deze cijfers worden gevierd ondanks de 'geopolitieke en economische onzekerheden' aan het begin van het jaar. Het bedrijf is vol vertrouwen dat het deze groei kan versnellen naarmate het strategische expansieplan wordt uitgevoerd. Deze roadmap omvat meer dan honderd openingen in 2026, voornamelijk van merken als Hoss Intropia, Slowlove, OOTO en Dash and Stars. Dit is in lijn met het doel van Tendam om elk van zijn merken een onafhankelijke en representatieve fysieke aanwezigheid te geven.

“Waar 2025 in het teken stond van onze groei en een succesvolle en ordelijke verandering in het meerderheidsaandeelhouderschap onder leiding van 2PointZero, markeert 2026 het begin van de ontsluiting van het volledige potentieel van Tendam”, voegt Miquel toe. Dit betreft “internationale expansie, de ontwikkeling van eigen formats voor de nieuwe merken, de uitbreiding van bestaande winkels, de versterking van onze digitale activiteiten en een vastberaden investering in AI om onze onderscheidende voordelen te accentueren”. Dit alles, zo licht hij toe, nadat Tendam, “ondanks de wereldwijde geopolitieke en economische turbulentie”, erin is geslaagd “het eerste kwartaal af te sluiten met een groei die boven de markt ligt in elk van onze belangrijkste markten”. Dit “toont opnieuw de kracht van ons onderscheidende model en laat ons met vertrouwen en ambitie naar de toekomst kijken voor alles wat nog opgebouwd moet worden”.

In het kort Tendam sloot boekjaar 2025 af met een omzetstijging van plus 6,8 procent tot 1.467,3 miljoen euro en een nettowinst van 112 miljoen euro, een stijging van plus 26 procent ten opzichte van 2024.

Het bedrijf zag een algemene omzetgroei in al zijn segmenten, met name in lingerie en sportmode (plus 9,9 procent) en volwassenmode (plus 7,8 procent), en noteerde een aanzienlijke stijging van plus 12,9 procent in de online verkoop.

Voor 2026 plant Tendam de opening van meer dan honderd winkels, gericht op internationale expansie en de ontwikkeling van zijn nieuwe merken. Dit volgt op een omzetgroei van plus 10,4 procent in het eerste kwartaal van het nieuwe boekjaar.