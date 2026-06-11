Spaanse vakbonden botsen met grootste werkgevers in schoenenindustrie

Madrid – De gespannen rust tijdens de laatste onderhandelingsrondes voor de cao in de Spaanse schoenenindustrie is doorbroken. De vakbonden CCOO en UGT beschuldigen de werkgevers van een starre en ambitieloze houding in de onderhandelingen voor het nieuwe sectorale arbeidsakkoord. Als reactie hierop concretiseren ze de dreigementen van eind april en starten de voorbereidingen voor een eerste staking van drie dagen.

Dit sluit aan bij eerdere berichtgeving eind april over de cao-onderhandelingen tussen de vakbonden Comisiones Obreras (CCOO) en Unión General de Trabajadores (UGT) en de werkgeversorganisaties Asociación Española de Componentes para el Calzado (Aec) en Federación de Industrias del Calzado Español (Fice). Op woensdag 10 juni rapporteerden de werknemersvertegenwoordigers over de laatste onderhandelingsronde van vrijdag 5 juni. Volgens een gezamenlijke verklaring van de vakbonden presenteerden de werkgevers daar een volstrekt onaanvaardbaar cao-voorstel. Dit voorstel werd gepresenteerd als een “gesloten pakket” en een definitief aanbod voor de nieuwe cao.

Tijdens de bijeenkomst “hield de werkgeversdelegatie vast aan een standpunt dat volgens beide organisaties niet aansluit bij de werkelijke behoeften van het personeel en duidelijk star is”. Ze presenteerden een zogenaamd voorstel voor een ‘alomvattend akkoord’ dat een gesloten en ondeelbaar pakket moet zijn, maar ‘onaanvaardbaar is voor de werknemersvertegenwoordiging’, aldus CCOO en UGT. De vakbonden “betreuren” de starre houding van de werkgevers in deze onderhandelingen. Als reactie hierop zijn ze begonnen met de mobilisatie voor een “oproep tot staking in de schoenensector”.

Onvoldoende loonsverhogingen en lonen losgekoppeld van het minimumloon

Wat betreft de details van het laatste voorstel van de werkgevers, wijzen de vakbondsorganisaties de loonsverhogingen af als onvoldoende. Het voorstel omvat een stijging van 3,5 procent plus een aan de inflatie gekoppelde herziening van maximaal één procent voor 2026. Voor 2027 wordt een stijging van twee procent voorgesteld, plus een herziening van 1,5 procent. Voor 2028 en 2029 is dat 1,75 procent plus een herziening tot 1,25 procent.

Naast deze salarisvoorwaarden stellen de werkgevers ook loonschalen voor die losgekoppeld zijn van het wettelijk minimumloon (SMI). Ze willen een model dat productiviteitspremies herverdeelt en herrekent zonder “duidelijke garanties”, wat zou leiden tot een verslechtering van deze bonus. Ook is er een voorstel voor contracten voor parttime seizoensarbeiders, wat volgens de vakbonden leidt tot een model van “grotere onzekerheid en instabiliteit”.

Met deze voorwaarden streven de werkgevers naar een dynamiek die in strijd is met de inzet voor “stabiele werkgelegenheid met rechten”, aldus de vakbonden. Dit blijkt vooral uit het salarisvoorstel. “De voorgestelde verhogingen garanderen geen herstel van de koopkracht” en “werden daarom door de sociale partners afgewezen”. Het is “bijzonder ernstig dat de werkgevers, met een inflatie van rond de 3,5 procent, mechanismen verdedigen die geen reële en suffisante herziening bieden om de lonen te beschermen tegen de stijgende kosten van levensonderhoud”. Bovendien, voegen ze toe, “willen ze dat de sociale partners afzien van de openstaande actualisering van twee procent uit de vorige cao, een verhoging waar werknemers recht op hebben”. De vakbonden eisen de toepassing hiervan al bij de Audiencia Nacional.

Als reactie op de vastgelopen cao-onderhandelingen starten UGT en CCOO een proces van ledenvergaderingen. Hierin zullen ze het personeel informeren en het laatste cao-voorstel van werkgevers Fice en Aec ter beoordeling voorleggen. Mocht het voorstel worden afgewezen door de werknemers – wat zeer waarschijnlijk is gezien de frontale afwijzing door de twee vakbonden – dan roepen UGT en CCOO op tot een eerste sectorale staking van drie dagen. Deze zal plaatsvinden op 25 juni en op 15 en 16 juli.