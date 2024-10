Spanje start pilot voor grootschalig textielafvalbeheer

De Spaanse Vereniging voor het Beheer van Textielafval, FEMP (Spaanse Federatie van Gemeenten en Provincies) en enkele van de grootste modebedrijven slaan de handen ineen om textielafval aan te pakken in aanloop naar de EU-regelgeving voor het Collectief Systeem van Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid voor textiel en schoenen (SCRAP), die naar verwachting in 2026 van kracht wordt. In een persbericht presenteerden zij Re-viste, de naam van het eerste pilotprogramma voor textielafvalinzameling in Spanje. Re-viste heeft als doel de effectiviteit van inzamelsystemen te testen en krijgt steun van grote merken als Decathlon, H&M, Inditex en Mango.

Het programma gaat in april 2025 van start. Verschillende inzamelmethoden worden getest in zes Spaanse gemeenten met in totaal ongeveer 300.000 inwoners, verdeeld over stedelijke, semi-stedelijke en landelijke gebieden. Het gaat om containers op straat, in gemeentelijke schoonpunten en in privéruimtes zoals winkels en scholen. Na inzameling wordt het textiel naar sorteerfabrieken gebracht waar het wordt beoordeeld en indien mogelijk verkocht aan tweedehandswinkels. Niet-herbruikbare kledingstukken worden gesorteerd op materiaal voor recycling, met als doel deze om te zetten in nieuwe stoffen. Het toezichtcomité, bestaande uit Re-viste en de werkgroep Textielafval van de FEMP, zal toezien op de correcte uitvoering van het systeem. Volgens modebedrijven zal Spanje, zodra de wetgeving van kracht is, één textielafvalcontainer per 1.200 inwoners nodig hebben.

Re-viste-directeur Juan Ramón Meléndez benadrukt dat samenwerking tussen gemeenteraden, producenten en consumenten essentieel is om efficiënter afvalbeheer mogelijk te maken: "Dit pilotprogramma helpt ons richting een duurzaam model voor textielinzameling en recycling. Ons doel is om hergebruik te maximaliseren en recycling te verbeteren."

Alejandro Dorado, Commissaris voor Circulaire Economie bij het Ministerie van Ecologische Transitie, voegt toe: "De textielsector speelt een belangrijke rol in de Spaanse economie, goed voor 3 procent van het BBP. Met de oprichting van Re-viste en dit proefprogramma zetten we belangrijke stappen richting een duurzamere toekomst voor de sector."