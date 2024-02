Spanning op Rode Zee en in transport: Mode is een van de zwaarst getroffen sectoren

De huurkosten zijn verdubbeld en de transporttijden zijn aanzienlijk toegenomen. De spanningen rond de Rode Zee in verband met de aanvallen van de Houthi-rebellen hebben een impact het Europese economische systeem. Uit een enquête van de Italiaanse ondernemersvereniging Confcommercio blijkt de impact van de crisis in de Rode Zee op het transportsysteem. De impact van de problemen op de Rode Zee op het Italiaanse systeem illustreren eveneens de gevolgen in meerdere andere Europese landen.

Transporttijden naar het Verre Oosten verlengd met tien tot twaalf dagen

Uitgedrukt in cijfers zullen de transporttijden voor vervoer naar het Verre Oosten met tien tot twaalf dagen toenemen door de omzeiling van het Afrikaanse continent. De vrachtkosten voor een container van 12 meter op de Shanghai-Genua route zijn sinds 2023 meer dan verdubbeld (een stijging van 129 procent). De prijs bedraagt nu gemiddeld zo’n 6.300 Amerikaanse dollar (5.850 euro) volgens research van het Drewry Research Centre. De doorvoer via het Suezkanaal, waar ongeveer 40 procent van de Italiaanse maritieme handel (ongeveer 154 miljard euro) doorheen stroomt, is met meer dan een derde gedaald. Dit betekent een groot nadeel voor zowel de nationale havens, met name die aan de Adriatische Zee zoals Triëst en Venetië, die meer te lijden hebben van het internationale verkeer, als voor het Italiaanse systeem in het algemeen.

Wat de internationale handel van Italiaanse bedrijven betreft, stelt Confcommercio dat de grootste problemen vooral betrekking hebben op de invoer. Geschat wordt dat 16 procent van de Italiaanse geïmporteerde goederen in termen van waarde via het Suezkanaal passeert. Als geïmporteerde goederen niet aankomen, worden Italiaanse bedrijven als leveranciers in een toeleveringsketen vaak zwaar benadeeld. De auto-industrie, de mode-industrie en sommige voedingssectoren zijn de sectoren die het meest te lijden hebben onder de vertraging van de import en het verminderde scheepvaartverkeer via het Suezkanaal.

Oplossingen voor problemen Suezkanaal: Contractuele bescherming, opschorting emissiehandelssysteem, verzekeringen en meer vrachtwagens over de Alpen

Daarom vindt Confcommercio, naast de noodzaak om de veiligheid en bruikbaarheid van de route via het Suezkanaal te herstellen, dat er onmiddellijk maatregelen nodig zijn in de transport- en logistieke sector, zoals de opschorting van het emissiehandelssysteem (ETS) voor verkeer dat bestemd is voor Europese overslaghavens, zoals Gioia Tauro, en het opheffen van de beperkingen voor de doorvoer van vrachtwagens door de Alpen bergpas (Brenner). Aan de import-exportkant moeten er onmiddellijk vormen van contractuele bescherming of ad-hocverzekeringen worden gecreëerd voor bedrijven die gedwongen worden boetes te betalen aan hun klanten voor vertragingen of niet-levering van geïmporteerde goederen.

Er wordt nog gewerkt aan een volledige kwantificering van de hogere kosten voor containervervoer en de langere levertijden als gevolg van de (langere) alternatieve routes op de import-exportactiviteiten. Aan de ene kant wijzen experts van het Kiel Instituut erop dat de huidige situatie niet vergelijkbaar is met de tijden van het Evergiven incident in het Suezkanaal waarbij een schip vast kwam te liggen en geen enkel schip nog door het kanaal kon en de coronavirus pandemie; aan de andere kant suggereert de analyse van de elasticiteit van handelsuitwisseling versus transportafstand dat kleinere en minder gestructureerde bedrijven meer moeite zullen hebben om de hogere kosten te absorberen en de markt zullen verlaten.

