Spartoo neemt merken JB Martin en Christian Pellet over

Spartoo, de online schoenenspecialist, kondigde donderdag de overname aan van de merken JB Martin en Christian Pellet. Met deze nieuwe investering kan het platform zijn divisie TooBrands uitbreiden, de dochteronderneming van de Spartoo-groep die in 2017 werd gelanceerd en waar de merkactiviteiten voor het retailnetwerk worden ondergebracht.

Boris Saragaglia, CEO van Spartoo, zei in een persbericht: “Mede dankzij zijn lange bestaan en erfgoed beschikt JB Martin over een gerespecteerde savoir faire in de schoenenbranche die de Spartoo-groep in Frankrijk en internationaal verder wil ontwikkelen. Wij zijn er trots op dat wij dit merk, waarmee wij zoveel waarden delen, mogen vertegenwoordigen. Voor ons is dit merk een bron van inspiratie en innovatie die wij samen met onze partners willen voortzetten.”

JB Martin en Christian Pellet nu bij Spartoo

Spartoo wijst erop dat huidige JB Martin-medewerkers hebben toegezegd dat ze graag werkzaam blijven voor het merk, zodat het schoenenlabel snel de zomercollectie voor 2021 kan ontwikkelen. De wintercollectie 2021 zal bestaan uit herziene iconische schoenen, nieuwe modellen en een speciale collectie ter ere van het 100-jarig bestaan, die het hele jaar beschikbaar zal zijn.

Spartoo biedt JB Martin een online distributienetwerk dat zowel Europa als China beslaat. Daarnaast ook zijn internationale oriëntatie om nieuwe collecties op de markt te brengen, met name in Azië. Dit zal de twee merken een verfrissend, nieuw hoofdstuk brengen, daar waar ze in populariteit verminderd waren. Ten slotte onderstreept Spartoo zijn ambitie om tegen 2025 een omzet van meer dan 25 miljoen euro te generen voor deze twee merken.

Vandaag de dag claimt Spartoo een omzet van 190 miljoen euro, heeft het een team van 400 mensen wereldwijd, 14,5 miljoen unieke bezoekers per maand in Europa (Bron Médiamétrie) en 5 miljoen paar verkochte schoenen in 2020. De online schoenenspecialist zette zijn platform in 2006 op en is inmiddels aanwezig in meer dan 25 landen, waaronder Nederland, België, Frankrijk, Italië en Spanje.

Beeld: Spartoo

Dit aritkel is eerder verschenen op FashionUnited.FR, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.