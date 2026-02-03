Sparxell haalt financiering op voor opschaling van plantaardige kleurtechnologie

Het biotechbedrijf Sparxell, gevestigd in Cambridge, heeft 5 miljoen Amerikaanse dollar (4,2 miljoen euro) opgehaald in een pre-series A-financieringsronde. Dit is voor de opschaling van zijn honderd procent plantaardige, hoogwaardige en biologisch afbreekbare kleurtechnologie. Het bedrijf wil hiermee giftige chemicaliën vervangen in de wereldwijde kleurstoffenmarkt, die een waarde heeft van 48 miljard Amerikaanse dollar.

De ronde werd geleid door het Blue Ocean 2-fonds van Swen Capital Partners. Dit fonds richt zich op oplossingen voor overexploitatie van de oceaan, klimaatverandering en vervuiling. Andere deelnemers waren Alpha Star Capital en Cambridge Enterprise. Alpha Star Capital brengt diepgaande expertise in biomimicry en AI-gedreven innovatie, evenals uitgebreide connecties in de mode- en beauty-industrie.

In een verklaring laat Sparxell weten dat de investering de overgang van proefprogramma's naar productie op commerciële schaal zal versnellen. Productiefaciliteiten op tonschaal worden dit jaar operationeel om te voldoen aan de vraag van wereldwijde mode- en beautymerken.

De investering volgt op een mijlpaaljaar in 2025 voor Sparxell, dat door LVMH wordt gesteund. De start-up in kleurtechnologie ontving een subsidie van 1,9 miljoen euro van de European Innovation Council (EIC). Daarnaast presenteerde het bedrijf diverse spraakmakende samenwerkingen in de mode, beauty, automotive en verpakkingsindustrie. Voorbeelden hiervan zijn de samenwerking met de Britse ontwerper Patrick McDowell voor 's werelds eerste mode-items gekleurd met plantaardige structurele kleuren en de samenwerking met Pangaia voor 's werelds eerste plasticvrije, gifvrije en volledig biologisch afbreekbare logoprints.

Sparxell x Patrick McDowell synthetische kleurstofvrije jurk Credits: Sparxell

Dr. Benjamin Droguet, oprichter en directeur van Sparxell, zegt: “Onze technologie is niet zomaar een alternatief – het is een blijver omdat het superieure prestaties levert dankzij de op de natuur geïnspireerde eigenschappen. Deze financiering brengt ons van een proof of concept naar productie en commerciële lanceringen.”

“We bevinden ons op een keerpunt. Merken staan onder druk om synthetische gifstoffen uit hun toeleveringsketens te verwijderen. In Europa groeit de steun voor een verbod op ‘forever chemicals’ zoals PFAS. Het EU-verbod op microplastics is nu ook van kracht, terwijl de FDA synthetische kleuradditieven opnieuw beoordeelt.”

Textielstalen met kleurstof op basis van cellulose van Sparxell Credits: Sparxell

Sparxell wil de wereld van industriële kleurstoffen ‘revolutioneren’ met zijn gepatenteerde technologie. Deze technologie gebruikt cellulose uit houtpulp. Hieruit worden cellulosekristallen geëxtraheerd en samengevoegd tot structuren die specifieke golflengten van licht reflecteren, wat resulteert in honderd procent plantaardige structurele kleuren. Dit elimineert chemicaliën op basis van aardolie, synthetische kleurstoffen, giftige zware metalen en mineralen.

Door fysieke structuren te gebruiken in plaats van giftige chemicaliën om kleur te creëren, legt Sparxell uit dat hun mogelijkheden pigmentpoeders, glitters, inkten, pailletten en films omvatten. Deze zijn geschikt voor toepassingen in de textiel-, cosmetica-, voedingsmiddelen-, verpakkings-, verf- en coating- en automobielsector.

Samenwerking Sparxell x Pangaia Credits: Sparxell

Alleen al de textielindustrie loost jaarlijks 1,5 miljoen ton giftige synthetische kleurstoffen in waterwegen. In tegenstelling tot synthetische kleurstoffen, die in het milieu achterblijven en recycling bemoeilijken, zijn de honderd procent cellulosepigmenten van Sparxell biologisch afbreekbaar en passen ze in systemen voor de circulaire economie. Dit zorgt voor een ‘fundamentele transformatie van de end-of-life-scenario's voor gekleurd textiel en verpakkingen’.

De pre-series A-financiering zal drie strategische prioriteiten voor Sparxell stimuleren: het opschalen van de productie naar tonschaal; het versnellen van productcertificering voor textiel-, cosmetica- en automobieltoepassingen; en het aannemen van nieuw personeel, onder meer voor bedrijfsontwikkeling.

Plantaardig pigment van Sparxell in cosmetische producten Credits: Sparxell

Droguet zegt: “Elk groot merk weet dat ze giftige chemicaliën en kleurstoffen moeten elimineren. Dit stond al op hun checklist, maar met beperkte opties die echt concurreren met de prestaties van synthetische materialen. De vraag is niet of, maar wanneer en hoe. Wij hebben het antwoord uit de natuur zelf.”

“We bieden hen een oplossing die nu klaar is, beter presteert en op schaal concurrerend is qua kosten. Merken hoeven niet langer te kiezen tussen duurzaamheid en prestaties.”

Samenwerking Sparxell x Positive Materials Credits: Sparxell

Mélanie Le Guen, investment director bij de Blue Ocean-strategie van SWEN Capital Partners, voegt toe: “De innovatie van Sparxell sluit volledig aan bij de ambitie van ons SWEN Blue Ocean 2-fonds. Door kleur opnieuw uit te vinden via een biobased, biologisch afbreekbare aanpak, biedt Sparxell een tastbaar antwoord op een grote milieu-uitdaging. Tegelijkertijd stelt het wereldwijde industrieën in staat om over te stappen op veiligere en duurzamere praktijken. We zijn verheugd hen te begeleiden in deze volgende groeifase.”