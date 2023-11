Spellen is moeilijk: Adidas en Chanel vaakst verkeerd

December is de maand van de frivole onderzoekjes. Dit keer komt groothandelsplatform Joor met grappige nieuwe data. Zo worden bekende merknamen zeer regelmatig verkeerd gespeld. Sportmerk Adidas spant de kroon: de merknaam wordt meer dan vijfhonderdduizend keer per maand verkeerd getypt en vaak gaat het mis met de d's dus Addidas of Addias [sic].

Merknaam Chanel blijkt ook problematisch. In het onderzoek van Joor in samenwerking met online analytics tool Ahrefs op basis van data van FashionUnited, wordt gemeld dat naar het Franse couturehuis meer dan vierhonderdduizend keer per maand wordt gezocht door Channel of Chanell [sic] te tikken.

In het lijstje komen nog dertien andere namen aan bod zoals Jacquemus, Moncler en Dolce and Gabbana. Allemaal bekende merknamen waarop sowieso natuurlijk heel veel gezocht wordt wat de kans op het verkeerd spellen van de naam fors vergroot.

Het persbericht wordt afgesloten met tips om de keuze voor een merknaam aan te scherpen en de kans op verkeerd spellen te reduceren, zoals: wees uniek; zorg dat de gekozen merknaam internationaal herkenbaar is; zorg dat het er goed uit ziet; zorg voor een verhaal dat de merknaam ondersteunt en zorg dat de gekozen merknaam op lange termijn bruikbaar blijft en dus niet modegevoelig is.