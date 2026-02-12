Spinnova dieper in de rode cijfers in 2025

Het Finse textieltechnologiebedrijf Spinnova Plc lijdt in het boekjaar 2025 een omzetdaling en hogere verliezen. Dit blijkt uit een recent jaarverslag dat donderdag is gepubliceerd.

De omzet bedroeg vorig jaar 344.000 euro. Dit is een daling van 54 procent ten opzichte van 2024. Het operationeel verlies (EBIT) van 41,3 miljoen euro is meer dan een verdubbeling ten opzichte van het voorgaande jaar, toen het 18,3 miljoen euro bedroeg. Volgens het bedrijf is dit mede het gevolg van afschrijvingen ter waarde van 18,4 miljoen euro. Het gerapporteerde nettoverlies steeg van 16,8 miljoen naar 40,7 miljoen euro.

Het management zet in op een nieuwe strategie

Voor Spinnova is 2025 opnieuw een jaar van transitie. Na de aankondiging van de Braziliaanse partner Suzano om niet verder te investeren, presenteerde het management in juni een nieuwe strategie. Deze strategie richt zich op verdere kostenbesparingen, efficiëntieverbeteringen en structurele hervormingen. Daarnaast focust het op de oprichting van een consortium met bedrijven en organisaties uit de textielsector. Het doel is de ontwikkeling en productie van de innovatieve, op hout gebaseerde Spinnova-vezels te bevorderen.

Bovendien voltooide het bedrijf in het najaar de volledige overname van de twee bedrijven Woodspin Oy en Suzano Finland Oy. Deze werden voorheen als joint ventures met Suzano beheerd – samenwerkingsverbanden waarbij twee ondernemingen gezamenlijk een aparte entiteit oprichten, investeringen delen en gezamenlijk zeggenschap uitoefenen over strategie en productie. Met de overnames bracht Spinnova deze activiteiten volledig in eigen handen en verzekerde het zich destijds van ‘volledige controle’ over de productie van zijn vezels. Momenteel is de productie bij Woodspin echter tot nader order stopgezet. De activiteiten worden pas hervat wanneer dit ‘commercieel en strategisch verantwoord’ is, aldus Spinnova.

Het bedrijf vertrouwt erop dat zijn nieuwe, op partnerschappen gebaseerde bedrijfsmodel succesvol zal zijn. Zo sloot het de afgelopen maanden afnameovereenkomsten voor zijn producten met bekende kledingmerken als Armedangels en Tommy Hilfiger. Ook verzekerde het zich van de steun van het wereldwijde platform Fashion for Good, dat duurzame oplossingen in de textielindustrie bevordert. De partnerschappen zijn momenteel nog niet zichtbaar in de omzet, maar zijn ‘uiterst belangrijk’ voor de verdere ontwikkeling, aldus Spinnova. Gezien de vele onzekerheden geeft het management echter opnieuw geen prognose voor de toekomstige bedrijfsontwikkeling.