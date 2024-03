Spinnova en Suzano openen mogelijk een nieuwe productiefaciliteit

Spinnova Plc en Suzano S.A. hebben een Letter of Intent (LOI) ondertekend. Het doel: de ontwikkeling van op hout gebaseerde Spinnova-vezels. Daar hebben de bedrijven mogelijk een nieuwe productiefaciliteit voor nodig. Dit meldt Spinnova in een persbericht in handen van FashionUnited.

Spinnova en Suzano zijn sinds 2020 joint venture-partners in Woodspin. De eerste productiefaciliteit voor op hout gebaseerde Spinnova-vezels werd vorig jaar in Jyväskylä, Finland geopend. Nu werken ze samen aan het bewerkstelligen van een nieuwe productiefaciliteit.

Het plan: Spinnova zal de technologie leveren aan Suzano, die de eigenaar en exploitant van de nieuwe productiefaciliteit zal zijn. De voorlopige doelcapaciteit van de faciliteit is het produceren van 20 duizend ton vezels per jaar. De mogelijk nieuwe Woodspin-fabriek zal dienen als een industriële demonstratie van de technologie van Spinnova en de textiel-MFC-technologie van Suzano, aldus het persbericht.

De pre-engineeringfase staat gepland in de tweede helft van 2024. De begindatum is afhankelijk van meerdere factoren, waaronder wanneer Spinnova een Process Design Package (PDP) levert voor de nieuwe faciliteit, de strategische goedkeuring van Suzano en bepaalde proces- en vezelmetingen bij de Woodspin-faciliteit die nog moeten worden gedaan.

Tuomas Oijala, CEO van Spinnova, deelt in het persbericht dat de LOI "een enorme mijlpaal voor Spinnova" is omtrent "het opschalen van vezeltechnologie door middel van een technologieverkoop aan Suzano." Oijala voegt hieraan toe: "Samen met Suzano zullen we intens blijven werken om het niveau te bereiken waarop het Spinnova-proces en de vezel klaar zijn voor grootschalige industriële productie."

Christian Orglmeister, Executive Officer New Business, Strategy, IT en Digital bij Suzano deelt: "Suzano ziet veel potentieel in de Spinnova-vezel en is bereid haar productiecapaciteit op de lange termijn uit te breiden. Het integreren van de nieuwe faciliteit met de bestaande infrastructuur van Suzano zou extra synergieën moeten opleveren, essentieel voor het bedrijf. We kijken ernaar uit om onze samenwerking met Spinnova voort te zetten om te voldoen aan de uiteindelijke vereisten voor het voortzetten van de pre-engineering van de nieuwe faciliteit."

Volgens het persbericht zal Suzano verantwoordelijk zijn voor het vinden van de juiste financiering voor de investering in de nieuwe faciliteit.