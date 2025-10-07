Spinnova wordt volledig eigenaar van Woodspin en Suzano Finland

Spinnova Plc heeft de overname van Woodspin en Suzano Finland van Suzano S.A. succesvol afgerond voor een totale aankoopprijs van slechts twee euro. De transactie, die oorspronkelijk werd aangekondigd in augustus 2025 en afgerond op 3 oktober 2025, geeft Spinnova de volledige eigendom van zowel Woodspin, de exclusieve producent en distributeur van de op hout gebaseerde Spinnova-vezel, als van grondstofleverancier Suzano Finland.

Deze strategische zet beëindigt de joint venture-overeenkomst met Suzano. De transactie was onderworpen aan de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden en stelt Spinnova in staat haar technologie vrijelijk in licentie te geven. Volgens de eerdere overeenkomst heeft Suzano zich ook verbonden tot een kapitaalinjectie van vijf miljoen euro in de overgenomen bedrijven. Spinnova verkrijgt ook de volledige eigendom van de enige grote demofaciliteit, met de benodigde infrastructuur en voorzieningen om de Spinnova-vezel te produceren, van pulp tot baal.

Woodspin en Suzano Finland worden vanaf 3 oktober 2025 opgenomen in de rapportage van de Spinnova Group. De activiteiten bij Woodspin zijn echter tot nader order stilgelegd, terwijl het bedrijf zoekt naar alternatieven voor de voortzetting van de operaties.