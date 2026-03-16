Spoedbezorgers DHL Express staken: gevolgen voor internationale pakketzendingen

Werknemers van DHL Express in Nederland leggen maandag 16 maart vrijwel de hele dag het werk neer. De staking duurt van 04.00 uur tot 23.00 uur en volgt op vastgelopen onderhandelingen over een nieuwe cao. Volgens vakbonden FNV en CNV is de frustratie onder werknemers hoog opgelopen nadat gesprekken met de directie geen resultaat opleverden.

DHL Express, dat zich richt op snelle internationale zendingen van documenten en pakketten, heeft in Nederland ruim 2.000 werknemers.

De acties vinden plaats op acht locaties in Nederland, waaronder Schiphol, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Zwolle. De staking vormt volgens de vakbonden de start van een reeks estafette-acties die de komende tijd kunnen volgen. CNV-onderhandelaar Edwin Meijer stelt dat de acties waarschijnlijk gevolgen zullen hebben voor de bezorging van internationale pakketzendingen aan zowel bedrijven als particulieren.

De cao van DHL Express liep af op 31 december 2025. Sinds november is er meerdere keren onderhandeld over een nieuwe overeenkomst, maar zonder resultaat. Het voorstel van DHL omvat een loonsverhoging van 3,25 procent per 1 juli 2026 en 3 procent per 1 juli 2027. Tegelijk wil het bedrijf de loondoorbetaling bij ziekte in het tweede jaar verlagen van 100 naar 90 procent en de regels rond overwerk aanpassen, waardoor overuren niet altijd meer worden uitbetaald.

Vakbonden FNV en CNV vinden het voorstel onvoldoende en spreken van verslechteringen van arbeidsvoorwaarden. Zij eisen onder meer een loonsverhoging van 4 procent per 1 januari 2026 en 3,5 procent per 1 januari 2027, volledige loondoorbetaling bij ziekte en een eerlijke overwerkregeling. Volgens de bonden werken werknemers hard aan het succes van het bedrijf en hoort daar een betere cao zonder verslechteringen bij.