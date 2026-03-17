Sport 2000 International groeit fors in 2025

De retailgroep Sport 2000 Group International behaalt in het boekjaar 2025 een aanzienlijke groei. Het bedrijf, onderdeel van de ANWR Group, maakt maandag bekend dat de bruto retailomzet vorig jaar 5,3 miljard euro bedroeg. Op like-for-like basis is dat een stijging van 8,2 procent ten opzichte van het voorgaande jaar.

De groep, met in totaal ongeveer 2.000 retailers en bijna 3.000 winkels in zeventien landen, ontwikkelt zich hiermee ‘duidelijk dynamischer dan de markt’, aldus een persbericht. Groeimotoren zijn de consequente implementatie van de internationale ‘Home of Experts’-positionering, succesvolle retailformats en de nauwe afstemming tussen de internationale strategie en nationale marktexpertise.

Groeimotoren zijn de categorieën outdoor en running

Volgens de groep ontwikkelen met name de categorieën outdoor en running zich positief. “Terwijl de outdoormarkt over het algemeen stabiel is, groeit het segment vooral in Duitsland bovengemiddeld,” aldus het bedrijf. “Vooral de aanwinst van grote, prominente outdoorretailers versterkt deze ontwikkeling.”

De running-categorie is ‘de duidelijke winnaar van de afgelopen twee jaar’, verklaart de groep. “De markt bloeit door de aanboring van nieuwe, jongere doelgroepen.” Sport 2000 profiteert in deze categorie onder meer van de uitbreiding van zijn gespecialiseerde format ‘Absolute Run’.

Het bedrijf breidt zijn wereldwijde aanwezigheid verder uit. Naast Europa staan ‘vooral markten in de EMEA-regio en geselecteerde landen in Zuid-Amerika centraal bij de internationale expansie’, aldus de groep.

“We zijn geworteld in Europa, maar denken globaal over onze expansie,” benadrukt CEO Margit Gosau in een verklaring. “Ons doel is om samen met sterke regionale partners nieuwe markten te betreden en Sport 2000 Group International wereldwijd verder uit te bouwen als de toonaangevende retail-serviceorganisatie in de gespecialiseerde sportdetailhandel.”