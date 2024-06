Sport 2000 International herpositioneert: ‘Alleen als groep kunnen we succesvol blijven’

De winkeliersvereniging Sport 2000 International verandert. Dit als reactie op de huidige ontwikkelingen in de Europese sport retailsector. In een verklaring laat het bedrijf weten aan nieuwe structuren en een intensivering van samenwerking te werken. Het bedrijf gaat verder onder een nieuwe naam: Sport 2000 Group International.

Margit Gosau, de CEO van Sport 2000 International en Sport 2000 GmbH, licht de herpositionering toe in een verklaring: “De Sport 2000 Group International en de nationale landenorganisaties zijn nauw met elkaar verbonden. We streven een gemeenschappelijke strategische aanpak na en combineren verschillende winkelformules onder één dak.” Ze voegt toe: “Met een sterkere rol voor de internationale organisatie en een nieuwe naam komen we nu nog dichter bij elkaar en positioneren we ons nog gerichter voor de handel. Alleen als groep kunnen we op de lange termijn succesvol blijven in de sportdetailhandel.”

Concreet zal “de internationale organisatie van de Sport 2000 Group in de toekomst de rol spelen van strategieleider en structuuraanbieder voor de nationale organisaties, met uitgebreide beslissingsbevoegdheden, ook op het gebied van merkpartnerschappen, datastrategie en digitale strategie,” benadrukte Gosau. In dit kader zal naast de Raad van Toezicht in de toekomst nog een centraal orgaan, een Raad van Advies, worden gecreëerd. Deze zou moeten worden bemand door directeuren van de individuele landenorganisaties.

In 2023 daalde de jaaromzet van Sport 2000 International met zeven procent

Er zijn plannen om de merken van de groep duidelijker te positioneren. In de toekomst zal het merk Sport 2000 enkel nog staan voor de “multi-category retailer format”, terwijl de “gespecialiseerde formules” Absolute en Experts beheerd zullen worden als “onafhankelijke merken”. Het besluit creëert “duidelijkheid en transparantie voor consumenten, retailers en industriële partners in de sportdetailhandel,” legt Gosau uit.

Sport 2000 International sloot het boekjaar 2023 af met een bruto detailhandelsomzet van circa 6,0 miljard euro. Dit komt overeen met een daling van zeven procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Toch was Gosau tevreden over de ontwikkeling. “2022 was een buitengewoon recordjaar dat, gezien de algemene ontwikkelingen in de detailhandel, in 2023 niet kon worden overtroffen,” legt ze uit. “Als je kijkt naar de ontwikkeling van de afgelopen jaren, was 2023 een goed jaar met een positieve algemene trend ondanks een lichte daling.”

Dit artikel verscheen eerder op Fashion United DE. Vertaling en bewerking door Susan Zijp.