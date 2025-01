Sport 2000 rapporteert positieve jaarcijfers ondanks uitdagende markt

Sport 2000 heeft positieve resultaten behaald in het afgelopen jaar. Het bedrijf, onderdeel van de ANWR Group, deelt vandaag de jaarcijfers en is tevreden met de prestaties. Ondanks een uitdagend 2024, heeft de organisatie zich goed weten te positioneren.

Samenvatting Sport 2000 rapporteerde een totale bruto omzet van 4,04 miljard euro, ondanks een daling in Duitsland.

De belangrijkste groei kwam van hardlopen (plus 13,2 procent), wintersport (plus 9,8 procent) en teamsporten (plus 6,6 procent).

Ondanks een gematigd consumentensentiment, steeg de omzet met 1,53 procent en het aantal partners blijft hoog met nieuwe toevoegingen zoals Sport Conrad en Sport Fits.

De totale bruto omzet van Sport 2000 in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Tsjechië en de Benelux kwam uit op 4,04 miljard euro, een lichte stijging ten opzichte van het voorgaande jaar.

De belangrijkste gebieden van groei waren hardlopen (plus 13,2 procent), wintersport (plus 9,8 procent) en teamsporten (plus 6,6 procent). Sport 2000 is bijzonder blij met een omzetstijging van 1,53 procent, ondanks een gematigde consumentensentiment.

Aan het einde van december had Sport 2000 1.451 bedrijven met 2.000 verkooppunten. Directeur Margit Gosau benadrukt dat het aantal partners nog steeds hoog is en noemt nieuwe toevoegingen zoals Sport Conrad en Sport Fits als belangrijke ontwikkelingen.