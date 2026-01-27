Sport 2000 realiseert forse groei in boekjaar 2025

De retailgroep Sport 2000, onderdeel van de ANWR Group, heeft in boekjaar 2025 een forse groei gerealiseerd. In de zogenoemde ‘zevenlandenalliantie’, bestaande uit de DACH-regio, de Benelux-landen en Tsjechië, bereikte de externe omzet van de partnerbedrijven een hoogte van 4,4 miljard euro.

Dit is een overtreffing van het voorgaande jaar met negen procent, zo meldt Sport 2000 GmbH op maandag. Vooral de categorieën hardlopen (plus 18,5 procent), sportstijl (plus 13,6 procent), wintersport (plus 12,6 procent) en teamsport (plus 9,8 procent) ontwikkelden zich dynamisch. De outdoorcategorie behaalde een plus van 4,9 procent en bevestigde daarmee ‘de stabiele vraagontwikkeling op een zeer hoog niveau’, aldus Sport 2000.

CEO Dominik Solleder is tevreden met de huidige resultaten. “Gezien het over het algemeen terughoudende consumentenklimaat zijn we erg blij dat we met onze ‘Home of Experts’-strategie duidelijk bijdragen aan het bieden van het juiste antwoord op de eisen van de moderne sportmarkt”, stelt hij in een verklaring. “Onze partners hebben hun inkoopvolume aanzienlijk verhoogd, hun voorraden zeer efficiënt beheerd en tegelijkertijd sterke verkoopresultaten behaald.” De ‘dubbelcijferige groei in bijna alle kerncategorieën’ toont aan dat ‘onze assortiments- en competentiestrategie op de winkelvloer aanslaat’, aldus Solleder.

De groep wijst er bovendien op dat er in de afgelopen maanden belangrijke nieuwe leden zijn bijgekomen. “Hiertoe behoren sterk geprofileerde multi-category retailers zoals recentelijk Sporthaus Schuster, Sport Conrad en Sport Bittl, maar ook specialisten met een focus op specifieke belevingsgebieden, zoals de outdoor-expert Globetrotter of de premium sneaker- en streetwear-dealer BSTN”, staat in een persbericht.

Volgens eigen opgave beschikte Sport 2000 eind 2025 over ‘ongeveer tweeduizend partnerlocaties op zevenlandenniveau, waarvan in Duitsland 785 gespecialiseerde winkels en 493 multi-category-winkels’.