Sportkleding: Opkomende markten stimuleren volgende groeifase

De wereldwijde sportkledingmarkt behaalt de komende jaren de grootste groei in opkomende markten, met name in de regio's Azië-Pacific, het Midden-Oosten en Afrika. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Global Sportswear Market to 2029’ van het Britse marktonderzoeksbureau GlobalData. De studie analyseert de ontwikkeling van de wereldwijde sportkledingmarkt tot 2029.

Sportkleding neemt koppositie in

Daarnaast neemt de sportkledingmarkt een leidende positie in binnen de totale kledingmarkt, waarbij de vraag naar comfortgerichte en innovatieve producten de markt domineert.

Het rapport toont een groei van de totale sector tussen 2024 en 2029 met een gemiddelde jaarlijkse groei van 3,3 procent naar een waarde van 506 miljard Amerikaanse dollar. Dit ligt 0,9 procentpunt boven de wereldwijde kledingmarkt. Tegen 2029 beslaat sportkleding naar verwachting 21,4 procent van alle kledingomzet, door de toenemende focus van consumenten op comfort, functionaliteit en het verhaal achter het merk.

“De opkomende markten spelen een cruciale rol in de volgende expansiefase voor sportkleding”, zegt Chloe Tedford-Jones, kledinganaliste bij GlobalData. “De wereldwijde sportkledingmarkt groeide in 2024 met 3,2 procent naar 430,3 miljard Amerikaanse dollar en overtrof daarmee duidelijk de totale kledingsector, die slechts met 0,7 procent toenam.” Ze verwacht hier ook de komende jaren een gematigdere groei door de verzadiging van westerse markten en de daling van vrij besteedbaar inkomen.

Alleen al de regio Azië-Pacific en het Midden-Oosten en Afrika behalen volgens het rapport een gemiddelde jaarlijkse groei van respectievelijk 4,4 procent en 7,1 procent. Dit is terug te voeren op de snelle verstedelijking, het stijgende gezondheidsbewustzijn en de groeiende middenklasse.

Invloed van Aziatische merken groeit

Voor grote spelers in de sportmarkt betekent dit een verdere toename van de concurrentie. Nike blijft ook in 2025 het grootste sportkledingmerk met een marktaandeel van in totaal 12,7 procent, ondanks een daling van 1,5 procentpunt ten opzichte van het voorgaande jaar. De oorzaak ligt bij de sterkere concurrentie van andere aanbieders. Adidas en Lululemon winnen naar verwachting marktaandeel, terwijl de Chinese merken Li-Ning en Anta hun internationale aanwezigheid vlot uitbreiden. Daarnaast toont de overname-interesse in het merk Puma door bedrijven als Anta, Asics of Li-Ning de groeiende invloed van Aziatische ondernemingen in deze markt.

De onlinemarkt ondersteunt de verdere groei van opkomende markten. “Het onlinekanaal versterkt het belang van opkomende markten voor de groei van de sportkledingindustrie verder, aangezien de online-uitgaven voor sportkleding in 2024 met 6,8 procent zijn gestegen naar 153,3 miljard Amerikaanse dollar”, aldus Tedford-Jones.