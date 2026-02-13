Sportkleding stuwt groei van Björn Borg in 2025 met 24 procent stijging in segment

De in Stockholm gevestigde sportmodegroep Björn Borg publiceert zijn jaarverslag over 2025 met recordwinstgevendheid en aanhoudende omzetgroei. De totale netto-omzet van de groep steeg met 5,5 procent naar 1,04 miljard Zweedse kroon (98,1 miljoen euro). Gecorrigeerd voor valuta-effecten bedroeg de jaarlijkse omzetgroei 7,8 procent.

De bedrijfswinst over het boekjaar 2025 steeg met 9,5 procent naar 111,5 miljoen Zweedse kroon. De winst na belastingen nam toe met 26,7 procent naar 92,1 miljoen Zweedse kroon. Directeur Henrik Bunge merkt op dat het vierde kwartaal het beste kwartaal was voor het bedrijf op het gebied van zowel omzet als winstgevendheid tijdens zijn elfjarige ambtstermijn. De bedrijfswinst in het kwartaal steeg met 28,5 procent.

Sportkleding drijft productprestaties

De kledingcollectie van de groep vormde de belangrijkste motor voor groei gedurende het jaar. Het productsegment sportkleding groeide met 24 procent over het hele jaar. Deze groei kreeg steun van een stijging van 31 procent in groothandelsactiviteiten en een groei van 30 procent in de eigen e-commerce van het bedrijf.

De jaaromzet van de ondergoedcategorie bleef relatief stabiel met een daling van één procent, voornamelijk door een vermindering van het aantal fysieke winkels.

De netto-omzet van de eigen e-commerceplatforms van het bedrijf steeg met 19,7 procent over het hele jaar naar 216,6 miljoen Zweedse kroon.

De verkoop van schoenen en tassen liet een lichte jaardaling zien van respectievelijk één procent en vijf procent. Dit bracht het management ertoe om de focus en investeringen in deze categorieën voor het komende jaar te verhogen.

Markt- en kanaalontwikkeling

Zweden blijft de grootste markt van de groep met een groei van 13 procent over het hele jaar, gevolgd door Nederland met eveneens een stijging binnen het groothandelssegment. Tijdens het vierde kwartaal presteerden Finland en Duitsland bijzonder sterk met een groei van respectievelijk 25 procent en 21 procent. België en de Noorse distributeurmarkt kenden daarentegen een zwakkere vraag.

De groep bleef zijn winkelnetwerk optimaliseren en sloot 2025 af met elf winkels in eigen beheer, een daling ten opzichte van 13 winkels eind 2024. Deze vermindering maakte deel uit van een strategische verschuiving om onrendabele locaties te sluiten.

Op basis van de sterke resultaten stelt de raad van bestuur een dividend voor van 3,00 Zweedse kroon per aandeel, gelijk aan het voorgaande jaar en goed voor 82 procent van de nettowinst. De raad vraagt ook toestemming voor een programma voor inkoop van eigen aandelen.

Met het oog op 2026 spreekt Bunge zijn vertrouwen uit in de duidelijke koers van het merk en het vermogen om voortdurende geopolitieke en macro-economische onzekerheid te doorstaan.