Sportkledingmerken slagen er niet in om te profiteren van groeiende vrouwelijke fans

Klarna, het wereldwijde betalingsnetwerk en winkelassistent dat draait op kunstmatige intelligentie, deelt dat de verkoop van voetbalshirts voor vrouwen het afgelopen jaar met 17 procent is gestegen via het platform. Acht op de tien fans geven aan dat ze meer sportartikelen voor vrouwen zouden kopen als er meer opties beschikbaar zouden zijn.

Volgens nieuw onderzoek van Klarna en het informatiebedrijf Sports Innovation Lab is de verkoop van voetbalshirts voor vrouwen twee keer zo hard gegroeid als de verkoop van shirts voor mannen, die met slechts 8 procent zijn gestegen. Toch wil 28 procent van de fans meer duidelijkheid over waar ze sportartikelen voor vrouwen kunnen vinden, aangezien een derde aangaf dat ze deze bij niet-officiële retailers hebben gekocht vanwege de grotere beschikbaarheid.

Het rapport 'Rep Her: Revealing the Unmet Demand for Women's Sports Merchandise' benadrukt de grote verschillen in beschikbaarheid en kwaliteit voor vrouwen vergeleken met sportartikelen voor mannen. Daarnaast stelt het dat sportkledingmerken er niet in slagen om te profiteren van de marktkansen van 4 miljard Amerikaanse dollars (3,6 miljard euro) per jaar die er in de huidige sportwereld bestaan.

Angela Ruggiero, medeoprichter van Sports Innovation Lab, deelt in een verklaring: "De vraag van consumenten naar merchandise van competities, teams en atleten is veel groter.

“Er is een gouden kans voor retailers om te profiteren van een groeiende markt die ons vertelt dat als je iets creëert dat authentiek is voor de gemeenschap, ze het zullen kopen.”

Sportkledingmerken moeten zich meer richten op de genderverschillen in sportartikelen voor vrouwen

Manchester United x Stone Roses campagnebeeld van Adidas Credits: Adidas

Uit onderzoek blijkt dat sportkledingmerken de verschillen tussen mannen en vrouwen in de toegankelijkheid van sportartikelen moeten aanpakken. 79 procent meldt namelijk een opvallende kloof tussen sportartikelen voor mannen en vrouwen. Zij noemen verschillen in assortiment (52 procent), beschikbaarheid (47 procent) en kwaliteit (36 procent).

Bovendien blijkt dat 78 procent van de ondervraagden meer sportartikelen voor vrouwen zou kopen als er meer opties beschikbaar zouden zijn. T-shirts, sweatshirts en teamkleding behoren tot de artikelen die fans het liefst vaker zouden willen hebben.

Daarnaast eisen vrouwelijke fans ook meer voorraad: 39 procent wil meer verkrijgbaarheid van populaire items, 46 procent wil een breder scala aan opties en 25 procent wil meer ontwerpen die specifiek zijn voor atleten.

Vrouwelijke sportfans willen meer sportmode opties

Het kopen van sportartikelen voor vrouwen is een stuk lastiger dan het kopen van sportartikelen voor mannen, zo blijkt uit het rapport. Kopers van sportartikelen voor vrouwen hebben 60 procent meer moeite met het vinden van een stijl dan kopers van sportartikelen voor mannen.

Bovendien vragen vrouwelijke sportfans gelijkheid in comfort, stijl en prijs. De belangrijkste reden die werd gegeven voor waarom sportfans nog nooit eerder vrouwelijke sportmerchandise hebben gekocht, was de prijs (35 procent), gevolgd door een gebrek aan algemene interesse (33 procent) en dan stijl (16 procent).

In alle zeven onderzochte markten (de VS, Canada, Frankrijk, Duitsland, Mexico, Spanje en het Verenigd Koninkrijk) geeft meer dan 60 procent van de ondervraagden aan dat ze meer sportartikelen voor vrouwen zouden kopen als deze beschikbaar zouden zijn.

In het rapport werd Canada aangemerkt als een kansrijke markt. Volgens het rapport weten zij het beste onder consumenten sportartikelen voor vrouwen te verkopen. Duitsland heeft de grootste kans op groei met 45 procent en Spanje moet de kwaliteit en waarde van hun damesartikelen rechtvaardigen, omdat deze qua prijs niet vergelijkbaar blijkt te zijn met de artikelen voor mannen.

Jess Robertson, medeoprichter en Chief Content Officer bij media- en handelsbedrijf Togethxr, zegt in het rapport: "De consumptie van sport door vrouwen schiet omhoog, inclusief merchandise, omdat het vrouwensportfanaat altijd bezig is.

"Dit is geen 'bouw het en ze zullen komen'-omgeving; vrouwelijke sportfans zijn er altijd al geweest. We hebben producten beschikbaar en daarom hebben we iedereen, van beroemdheden tot atleten tot ouders, onze merchandise zien rocken."

Klarna X Sophie Hird 'Rep Her' - voetbalshirt Credits: Klarna/Foudys

Klarna werkt samen met wereldwijd voetbalmediamerk Copa90 om nieuwe sportartikelen voor vrouwen te lanceren

Om meer bewustzijn te creëren over de kloof die er bestaat voor officiële sportartikelen voor vrouwen, is Klarna een samenwerking aangegaan met het internationale voetbalmediamerk Copa90 om nieuwe merchandise te lanceren, waaronder een voetbalshirt en T-shirt ontworpen door Sophie Hird, die eerder met Mitre samenwerkte aan een pet ter nagedachtenis aan het vergeten vrouwenteam van het WK van 1971.

De merchandise bevat de zin 'Rep Her' (representeer haar, red.) om de groeiende invloed van vrouwensport te laten zien en is beschikbaar om te winkelen op Klarna via Foudys, 's werelds eerste retailsite die zich uitsluitend richt op vrouwenvoetbal, opgericht door Helen Hardy. De opbrengst van elke aankoop ondersteunt The Laces Community Clubs, die de groei van vrouwenvoetbal stimuleert.

Megan Gokey, manaeger van business to consumer marketing en merkpartnerschappen bij Klarna, voegt toe: "Er is een breed open doel voor elk sportkledingmerk dat zich richt op de vrouwensport, maar verrassend genoeg schieten niet veel retailers raak. Daarom zijn we dit onderzoek gestart om het bewustzijn van de Merch Gap te vergroten en de grote merken aan te sporen om vrouwelijke sportfans te bedienen.

"We zijn enthousiast over de recente aandacht voor vrouwensport en zijn verheugd om dit initiatief te starten. Uiteindelijk helpt het om merchandise toegankelijker te maken voor miljoenen fans en creëert het een ruimte voor vrouwensportfans om slimmer te winkelen en meer 'fan' te worden."