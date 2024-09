Sportmerk Brunotti heeft nieuwe eigenaren

Sport- en outdoormerk Brunotti gaat over in nieuwe handen. Jeroen van der Wind en Sven Bleekemolen nemen het merk over van Henk Bergsma en Peter Dijkema , zo meldt het merk in een persbericht. Jeroen van der Wind wordt ook de nieuwe CEO bij het merk.

Henk Bergsma is al sinds 1996 bij het merk betrokken, Peter Dijkema sloot zich later aan bij het bedrijf. Het merk staat bekend om de outerwear en accessoires voor outdoor en lifestyle.

Onder de nieuwe eigenaren wordt de strategie verder aangescherpt. De positie in Europe moet versterkt worden en Brunotti wil uitbreiden naar de Aziatische markt door een strategische samenwerking met een Aziatische partner. “Door een sterke productiepartner in onze waardeketen te implementeren, kunnen we betere efficiëntie bieden en meer groeimogelijkheiden voor onze (bestaande) distributiepartners”, aldus Van der Wind.

Wat niet verandert is de focus op de surfcultuur en ‘Brunotti Boards’. Het bedrijf wil deze categorie blijven innoveren. “Onze hardware en soft goods collectie houdt ons verankerd in de surfindustrie, wat altijd het hart is geweest van Brunotti. Het is een unique selling point dat ons anders maakt dan andere merken.” Ondanks het hart van snowboarden en surfen, geven de nieuwe eigenaren wel aan dat het ook toegewijd is aan een relevant productaanbod het gehele jaar door in zowel sport als leisure. Daarbij blijft het focussen op wholesale, e-commerce en nieuwe winkelopeningen.